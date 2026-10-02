Mario Duarte dejó mensaje a La Pestilencia por su retiro musical: “espero que se arrepienta”

Mario Duarte, una de las grandes estrellas del rock en Colombia nos visitó este 2 de octubre en El Gallo de Radioacktiva. El famoso cantante de La Derecha nos acompañó en una entrevista donde nos reveló detalles de su actualidad musical y personal.

El artista dejó varias reflexiones respecto al estado del rock nacional, y de hecho, aprovechó para referirse al retiro de La Pestilencia, una de las bandas más destacadas de Colombia.

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Mientras la banda de Dilson Díaz prepara su ‘último pogo’, Mario les dejó un emotivo mensaje donde resaltó el papel del grupo, y además, les dejó un consejo por su retiro.

Mario Duarte dejó mensaje a La Pestilencia por su retiro musical

Sin lugar a dudas, la retirada de La Pestilencia es una de las noticias más lamentables para el rock en Colombia durante este 2026. La legendaria agrupación pone punto final a su trayectoria, luego de una cantidad enorme de éxitos.

La banda de Dilson Díaz pondrá fin a su recorrido, con un gran show de despedida que tendrá lugar en la capital en el próximo mes de noviembre.

El legado de La Pestilencia ha atravesado de lleno al rock colombiano, y también a varias figuras de este género. De hecho, una de ellas es el propio Mario Duarte.

Este cantante y actor opinó sobre el cierre musical de esta banda, y dejó un mensaje de reconocimiento, además de un consejo especial.

“Dilson es un tipo que ha hecho un trabajo muy tenaz, y se merece que todos los despidamos con todo el cariño, y espero que se arrepienta, es un buen consejo que le doy yo” dijo Duarte.

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Mario confesó que irá al show de despedida de La Pestilencia, en lo que será, sin lugar a dudas, uno de los conciertos más importantes del rock nacional en los últimos años.

¿Cuándo será el último show de La Pestilencia?

Sin lugar a dudas, la expectativa y emoción por ‘El Último Pogo’ de La Pestilencia es total. Miles de fanáticos están ansiosos por ver el gran show que prepara la banda para su final.

En caso de que no se lo quiera perder, le recordamos que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre desde el Coliseo MedPlus. La boletería puede ser adquirida a través de la plataforma oficial de TaquillaLive.