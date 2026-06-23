¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde contra RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Partido clave

La Selección Colombia se prepara para un gran partido ante RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de conseguir una victoria clave en su debut frente a Uzbekistán en este gran torneo, los dirigidos por Néstor Lorenzo anhelan un nuevo triunfo.

La ‘tricolor’ espera conseguir una victoria que les permita crecer en su grupo, pero, también les permita confirmarse como favoritos a dar el gran golpe en este torneo.

Si usted estará atento a este partido, pero quiere estar al tanto de todos los escenarios posibles, aquí les contamos todo lo que puede pasar si Colombia gana, pierde o empata.

Así va el grupo de la ‘tricolor’

La Selección Colombia ha sido una de las selecciones con mejor inicio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘tricolor’ consiguió una gran victoria frente a Uzbekistán.

Gracias a tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, la ‘tricolor’ consiguió un 3-1 aplastante frente al combinado uzbeko.

Esto le ha permitido arrancar con el pie derecho, en un grupo en el que Portugal pinchó en el debut ante la República Democrática del Congo.

El grupo hasta ahora marcha de la siguiente manera:

1- Colombia – 3 puntos

2- Portugal – 1 punto

3- República Democrática del Congo – 1 punto

4- Uzbekistán – 0 puntos

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Frente a esto, Colombia se perfila como posible líder de este grupo, aunque, deberá confirmarlo con una nueva victoria ante los congoleños este 23 de junio.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata?

Si Colombia logra vencer con éxito a República Democrática del Congo, se mantendrá como líder de su grupo frente a Portugal y Uzbekistán.

Aun así, esta posición solo será confirmada de manera definitiva si Portugal no logra ganar ante Uzbekistán.

A pesar de esto, la victoria le serviría a Colombia para asegurar su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Un empate dejaría a la ‘tricolor’ en posición comprometida aunque todo quedaría en sus manos en el partido ante Portugal.

Por último, si Colombia pierde y Portugal vence a Uzbekistán en primer turno, perdería el primer puesto. No obstante, un empate en la última fecha debería alcanzar para que ambos logren su pase a los dieciseisavos.