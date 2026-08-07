¿Qué tiene que ver Dr. Doom con Iron Man? Relación en los cómics y conexión en el cine explicadas

Hace tan solo unos días llegó a las salas de cine de todo el mundo la película de Spider Man y sin duda se convirtió en todo un éxito, la historia detrás de cada persona, la continuidad que se le da a la historia, entre otros detalles captaron la atención de todos los fans. Sin embargo, se vienen nuevas producciones que podrían llamar la atención de los seguidores del comic y en especial de toda la industria de Marvel que viene renovada.

Para el mes de diciembre, va a llegar la película de Avengers Doomsday, una nueva producción que espera convertirse en la más taquillera del 2026. Pero antes de esto, las personas se han hecho varias preguntas sobre la relación de varios personajes, unos que siguen y otros que ya abandonaron todo esto.

Leer más: ¿Lo ha jugado? Tom Holland reveló cuál es su videojuego favorito: no es Spider-Man

¿Qué tiene que ver Dr. Doom con Iron Man?

Una de las mayores conexiones que todos han podido notar, es que la producción de Marvel eligió que fueran Rober Downey Jr la persona encargada de darle vida a los dos personajes. Es decir, es él quien hace del Doctor Doom y también a Tony Stark, los dos son mentes brillantes que quieren cambiar el mundo, pero en la industria cinematográfica, ellos nunca se encuentran, pues uno de un superhéroe, mientras que el otro es un villano.

Hay una teoría que dice que Doctor Doom es una variante del multiverso de Tony Stark, es decir que refleja eso que nadie había visto antes de este personaje. Así, Doom se convierte en una de las grandes amenazas de los vengadores.

Seguir leyendo: Avengers Doomsday ya tiene tráiler: el regreso que sacudió a los fans de Marvel

En la historia del comic se dice que los dos fueron compañeros en la universidad, pero nunca amigos, pues siempre su pensamiento diferente los llevó a tener diferencias, convirtiéndolos en rivales. Doom quería construir una maquina que lo llevara a comunicarse con su mamá muerta, pero todo sale mal y el artefacto termina por explotar, causándole grandes cicatrices en su rostro, razón por la que usa una mascara.

Aún no hay muchos detalles sobre todo lo que será la vida de este personaje en la nueva película de Avengers: Doomsday. Pero sin duda, podría traer una nueva teoría sobre la relación de estos personajes y lo que planean hacer para quedarse con el poder en el mundo. El lanzamiento de la producción de Marvel es el próximo 18 de diciembre del 2026 en todas las salas de cine del mundo y tiene una duración de 2 horas y 30 minutos.