Estas serían las otras bandas confirmadas para Rock al Parque 2026; será un show histórico 

Todo está listo para lo que será la celebración de los 30 años de Rock al Parque 2026 en la celebración de los 30 años. En esta oportunidad, cientos de personas esperan llegar del 10 al 12 de octubre al Parque Simón Bolívar para poder ver en VIVO y GRATIS a las mejores bandas nacionales e internacionales que llegarán al evento.

Por ahora, no han dado a conocer cuál es el cartel oficial del evento, teniendo en cuenta que lo revelan tan solo faltando unas semanas. Sin embargo, algunas bandas ya han dado a conocer en sus redes sociales su posible participación en lo que será este festival de rock, en donde nadie se quiere perder la presentación de importantes bandas.

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¿Cuáles son las bandas que estarán en Rock al Parque 2026?

Una de las bandas que ya confirmó su participación en el evento fue Apocalyptica, la banda de metal que ya estuvo en el 2005 y convirtió su presentación en una de las más recordadas por todos los fans. Sin duda, fue algo que nadie se esperaba, en donde cientos de personas llegaron al lugar para verlos en VIVO, pues era su primera vez en el territorio nacional.

Ahora, hay gran expectativa por todo lo que será su show en esta oportunidad, teniendo en cuenta que no solo tienen un sinfín de seguidores en Colombia, sino que con su nueva propuesta de show, prometen llamar mucho la atención y celebrar por todo lo alto los 30 años de Rock al Parque.

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Otra de las bandas de rock que podría llegar a esta edición del festival sería Rata Blanca; la icónica agrupación reveló ayer en su cuenta de Instagram que va a estar en octubre en Bogotá, Colombia. Sin embargo, en ningún momento hablan sobre la fecha exacta, algo que generó algunas dudas sobre si harán o no parte del evento.

Los seguidores de Rock al Parque dicen que es un hecho que los artistas van a llegar al show y esta sería su primera vez en este escenario. Para muchos, esta sería una de las presentaciones más esperadas, teniendo en cuenta la trayectoria e importancia que tienen los artistas argentinos en Colombia.

Se espera que en las próximas horas, revelen nuevos detalles de esas agrupaciones internacionales que van a llegar a Rock al Parque para celebrar sus 30 años por todo lo alto. De hecho, hace unos días, dieron a conocer que hay varias sorpresas que hará de este escenario, uno de los más legendarios del 2026.