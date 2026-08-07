Los mejores tres solos de guitarra en la historia del rock según Rolling Stone; son clásicos de grandes bandas

A lo largo de la historia, importantes figuras del rock en el mundo se han destacado por la forma en la que construyen sus canciones, haciendo una combinación única entre todo lo relacionado con la letra y los sonidos de cada sencillo. Hace unos días, la revista especialista en música ‘Rolling Stone’ dio a conocer el listado de los mejores riffs que se han escuchado a lo largo de los años con clásicos del rock.

En esta oportunidad, no solo tuvieron en cuenta todo lo relacionado con la letra de las canciones, sino también cómo estos sencillos lograron marcar la historia del género hace un tiempo. Fue así como se eligieron las mejores tres, que sin duda, con solo escucharlas unos minutos, ya las pueden identificar sin problema.

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Top de los mejores riffs de guitarra en la historia del rock

Stairway to Heaven: Es uno de los discos más populares de Led Zeppelin, se estrenó en 1971 y, sin duda, se convirtió en uno de los más reconocidos e importantes en la historia de los artistas. Dura tan solo ocho minutos y logró consolidarse por esos momentos en donde los instrumentos pasan a ser protagonistas de la historia y por ese grito que para muchos marca la diferencia en todo lo que querían transmitir.

Comfortably Numb: Un sencillo de Pink Floyd que fue lanzado en 1979 y hay quienes dicen que es una canción que, con tan solo escuchar los solos, logra conquistar a todos los que la están escuchando. Pero no solo eso, sino que ayuda a convertir esta pieza en algo completamente conmovedor, logra conectar de inmediato con sus seguidores y quienes la escucharon en vivo dicen que se trata de una completa obra de arte que logró pasar a la historia como uno de los mejores del rock en la industria.

Hotel California: Eagles sacó esta canción en 1976 y logró hacer de este sencillo un clásico del rock que logró sonar en diferentes estaciones de radio con un solo que pocas veces se había escuchado. Fue una de las canciones que sin duda pasó a la historia como una de las más emblemáticas del género, que muy pocas se atrevieron a cantar, pues sin duda todo lo que se veía en cada estrofa era perfecto cuando se acompañaba con el sonido de los instrumentos que se complementaban a la perfección.