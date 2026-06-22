Si Colombia clasifica primera de grupo K ¿Contra quién jugaría en dieciseisavos? Análisis

La Selección Colombia es una de las grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘tricolor’ ha brillado de manera notable, gracias al peso de sus jugadores, y el talento como conjunto que le permitió clasificar a esta justa.

En su gran debut, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron derrotar a Uzbekistán, con una presentación sumamente destacada sobre la cancha.

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El combinado nacional lidera el grupo K, y de hecho, empieza a perfilarse como favorito a clasificar en esta plaza del torneo. En caso de que esto se concrete, aquí les contamos cual sería su rival en dieciseisavos de final.

¿Cuál sería el rival de Colombia en dieciseisavos de final?

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ha estado lleno de una gran cantidad de emociones. Dicho torneo presenta varios partidos imperdibles, con figuras de los seleccionados más grandes del mundo.

La edición de este año presenta un formato diferente al anterior, ya que aumentó su número de selecciones de 32 a 48. Debido a esto, ahora habrá una ronda más, ya que se clasificará a dieciseisavos de final.

En el caso puntual de Colombia, solo falta una victoria para asegurar su pase a esta fase. No obstante, si quiere hacerlo como primero de grupo, también deberá igualar, como mínimo, ante Portugal.

Si la ‘tricolor’ logra avanzar como primera de grupo, deberá medirse a uno de los mejores terceros. Los clasificados por este medio varía practicamente en cada jornada.

A día de hoy, Colombia se mediría al combinado de Paraguay, aun así, esto puede variar, de acuerdo a los resultados que obtenga el equipo ‘guaraní’, y también a los demás seleccionados que se perfilen como mejores terceros.

Claramente, aunque el nivel de Colombia ha sido mayor en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, la ‘tricolor’ tendría un partido aguerrido en esta fase frente a Paraguay, quien llegaría con grandes ambiciones.

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Por otro lado, si Colombia clasifica como segunda de su grupo, se deberá medir al líder de la zona L. A día de hoy, este rival sería Inglaterra, por lo que la complicación sería aun mayor.

Frente a esto, los ‘cafeteros’ deberán asegurar su pase como primero de grupo, y para ello, buscará al menos 4 de los 6 puntos restantes en su grupo.