‘Cucho’ Hernández: ¿De dónde es, edad y en qué equipo juega? PERFIL del futbolista colombiano

La Selección Colombia hizo oficialmente su debut en la Copa Mundial FIFA 2026 venciendo tres goles a uno a Uzbekistán. El ‘Cucho’ Hernández fue una de las grandes figuras del encuentro, pues solo le bastaron 20 minutos para brillar en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Esto hizo que cientos de personas sintieran curiosidad por saber más detalles de su carrera profesional y vida personal.

Si quiere conocer más del delantero colombiano, aquí le contamos la edad, en qué equipo juega actualmente y su perfil futbolista completo.

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¿Quién es el ‘Cucho’ Hernández?

Juan Camilo Hernández Suárez nació el 20 de abril de 1999 en Pereira, Colombia. Actualmente tiene 27 años y ha logrado consolidarse como un delantero dinámico, versátil y con una trayectoria internacional muy destacada.

Su carrera siempre ha estado en una constante evolución, pasando por el fútbol colombiano que lo llevó a las ligas europeas. Su debut profesional fue en el Deportivo Pereira con tan solo 15 años, donde se convirtió en el goleador de la segunda división. En 2017 tuvo un breve paso por América de Cali, pues luego fue fichado por el Watford en Inglaterra.

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Fue cedido a varios clubes españoles como Columbus Crew (2022-2025), donde marcó el punto más alto de su carrera. Estando allí, conquistó la MLS Cup (2023) y la Leagues Cup (2024), convirtiéndose en una de las máximas estrellas de la liga.

Actualmente se encuentra en el Real Betis, equipo que lo fichó en febrero del 2025, regresando con mayor madurez y táctica. Su destacado desempeño lo llevó a ser convocado a la Selección Colombia para participar en la Copa Mundial FIFA 2026, siendo este su primer mundial.

En el combinado nacional ha demostrado ser una ficha clave en acciones decisivas de ataque. De hecho, su gran labor se vio reflejada en el partido de Colombia ante Uzbekistán, donde logró una asistencia a Campaz, acción que fue muy aplaudida.

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Perfil de ‘Cucho’ Hernández