¿Le hackearon el correo? El primer paso que debe dar para evitar perder sus cuentas

El correo electrónico dejó de ser solo un espacio para enviar y recibir mensajes. Hoy funciona para entrar a redes sociales, aplicaciones bancarias, plataformas de streaming y muchos otros servicios. Por eso, cuando alguien pierde el control de su cuenta, el problema puede crecer en cuestión de minutos y afectar gran parte de su vida digital.

Expertos en ciberseguridad explican que un atacante no suele conformarse con leer los correos. Si consigue acceder a la cuenta, también puede cambiar contraseñas, recuperar perfiles vinculados e incluso utilizar la dirección para engañar a otros usuarios. Frente a este escenario, el blog de ESET reunió una serie de recomendaciones para actuar rápido y limitar los daños.

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Lo primero que debe hacer si perdió el acceso a su correo

La prioridad es intentar recuperar la cuenta desde la página oficial del servicio de correo. Si todavía es posible ingresar, conviene cambiar la contraseña inmediatamente por una completamente distinta y que no se utilice en ninguna otra plataforma.

Después de eso, vale la pena revisar en qué dispositivos permanece abierta la sesión. Tanto Gmail como Outlook permiten ver esa información y cerrar el acceso de forma remota. De esa manera, si un tercero ingresó sin autorización, perderá el acceso una vez que se cierre la sesión.

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Revise que nadie haya cambiado la configuración

Uno de los movimientos más habituales de los ciberdelincuentes consiste en modificar los datos de recuperación para impedir que el verdadero propietario vuelva a entrar. Por eso, es importante comprobar que el correo alternativo, el número de teléfono y los métodos de verificación sigan siendo los correctos.

Si la autenticación en dos pasos todavía no está activada, los especialistas recomiendan habilitarla cuanto antes. Esa herramienta añade un segundo paso de verificación y dificulta que otra persona acceda a la cuenta solo con la contraseña.

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Póngase pilas: el riesgo no termina en el correo electrónico

Recuperar el correo es solo una parte del trabajo. También resulta necesario revisar todas las cuentas asociadas, ya que muchas utilizan esa dirección para iniciar sesión o restablecer contraseñas. WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix, Spotify, aplicaciones bancarias, billeteras digitales y servicios en la nube figuran entre los perfiles que conviene verificar.

Además, ESET aconseja revisar la bandeja de enviados, los filtros automáticos y las reglas del correo para detectar cambios que no haya realizado el usuario. También recomienda consultar con familiares, amigos o compañeros de trabajo si recibieron mensajes extraños desde esa dirección.

Por último, los expertos sugieren analizar los dispositivos donde se utiliza el correo. Un intento de phishing, un programa malicioso o el robo de credenciales pueden estar detrás del ataque. Mantener el sistema operativo actualizado, eliminar aplicaciones o extensiones desconocidas y ejecutar un análisis de seguridad ayuda a reducir el riesgo de que el problema vuelva a repetirse.