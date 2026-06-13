¿Se define el campeón de la NBA? Hora y dónde ver EN VIVO el juego 5 de las finales entre Knicks y Spurs

La NBA vive una jornada imperdible HOY 13 de junio. La gran liga del baloncesto prepara su gran cierre, y este mismo sábado podría coronar al nuevo campeón, en una final que ha estado imperdible entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

Luego de un juego 4 que contó con la mayor remontada en la historia de las finales, y una canasta agónica por parte de OG Anunoby, el equipo neoyorkino confía en llevarse el máximo trofeo.

Aun así, los Spurs de Victor Wembanyama sueñan con extender la serie, y empezar a construir una enorme remontada a una final que marca 3-1, y ‘match point’ para los Knicks.

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Si no quiere perderse lo que será un juego 5 lleno de emociones, que además podrá coronar a un nuevo campeón de este torneo, aquí les contamos hora y dónde podrá verlo.

¿Habrá nuevo campeón de la NBA?

La campaña de los New York Knicks en la NBA en este 2025-26 ha sido bastante destacada. Este equipo ha mostrado gran talento, sobre todo con el liderazgo de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, quienes han sido protagonistas en varios partidos claves.

Luego de un largo camino en la conferencia Este, el equipo dirigido por Mike Brown ha brillado en las grandes finales de la NBA. De hecho, el equipo de New York lidera con gran ventaja la serie ante los San Antonio Spurs.

Aunque el equipo del francés, Victor Wembanyama, llegaba como gran favorito, los Knicks han sido el antidoto ante el ‘alien’ de la liga.

Después de mucho esfuerzo, los Knicks podrían coronar su gran temporada este 13 de junio. Este gran equipo se medirá a los Spurs, con la posibilidad de liquidar la serie en condición de visitante.

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Luego de una increíble remontada en el juego 4, los fanáticos de la NBA esperan a ver un nuevo campeón que destrone a los Oklahoma City Thunder, y hoy podría ser el día.

Hora y dónde ver el juego 5 de Knicks vs Spurs

Este partido imperdible para los amantes del baloncesto tendrá lugar este 13 de junio. Knicks y Spurs se medirán en San Antonio, y el balón irá al aire desde las 7:30 p.m. de Colombia.

La transmisión oficial de este partido en Latinoamérica puede ser disfrutada a través de la plataforma de ‘streaming’ de Prime Video.