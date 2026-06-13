La delicada situación de ‘Dibu’ Martínez que compromete a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es uno de los torneos más importantes para Argentina. La ‘albiceleste’ llega como una de las principales favoritas, con la ambición de conseguir el segundo campeonato consecutivo.

Este equipo se prepara para lo que es su fase de grupos, donde se medirá a Argelia, Jordania y Austria. Sin embargo, en este camino ha tenido que lidiar con varios inconvenientes.

Más noticias: Este será el ganador del Mundial 2026, según expertos: ¿Habrá nuevo campeón?

De hecho, actualmente Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de este combinado, atraviesa una delicada situación, y aquí se lo contamos al detalle.

La delicada situación de ‘Dibu’ Martínez que compromete a Argentina

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para vivir la llegada de uno de sus grandes protagonistas. Argentina jugará este torneo como uno de los principales candidatos a brillar en este torneo.

La ‘albiceleste’ consiguió su tercera estrella en 2022, y busca la cuarta en el 2026, con una camada llena de estrellas que incluye a los campeones y nuevos talentos.

Sin embargo, uno de los grandes pilares de este equipo empieza a temblar por una difícil situación. Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue convocado al torneo, aunque cuenta con una fractura en uno de sus dedos.

Esta dolencia surgió en el último partido con el Aston Villa en Europa, aunque Martínez no ha querido perderse esta cita. En los días recientes, ‘Dibu’ ha buscado recuperarse, para así llegar a tono en el debut.

Aun así, Martínez ha sido grabado en varios entrenamientos de Argentina, en los que se le ha visto entrenar sin guantes, o incluso con fuertes gestos de dolor en su mano lastimada.

Más noticias: Estos son los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 que se transmitirán por el Rock N’ Gol; ¡Prográmese!

Claramente esto ha preocupado a los fanáticos, sobre todo por la gravedad de su lesión en su mano, una parte clave para los arqueros.

🇦🇷🥺 Uf, los gestos de dolor de Emiliano Martínez al sacarse los guantes durante el entrenamiento. pic.twitter.com/DV3yiiEWW8 — JS (@juegosimple__) June 12, 2026

Esta lesión, sin dudas, compromete las posibilidades de lograr el bicampeonato para Argentina. Sin embargo, sus hinchas confían en que Martínez llegue en plenitud de forma para el inicio del torneo.

De hecho, en las últimas horas el ‘Dibu’ ha vuelto a entrenar con guantes y a ponerse a punto para el primer choque de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Argentina debutará el próximo 16 de junio, cuando se mida a Argelia, a las 8:00 p.m. de Colombia.