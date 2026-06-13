La canción de Guns N’ Roses que es considerada única en el mundo: ¿Cuál es la verdad detrás de este éxito?

Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes y exitosas en la historia del rock. Este grupo dominó a finales de los ’80’s y principios de los ’90’s gracias a un estilo encantador basado en el ‘sleaze’ de la época, y una rebeldía notable.

Varias de las canciones escritas por Guns N’ Roses en la época se convirtieron en éxitos inigualables. Canciones icónicas del doble ‘Use Your Illusion’ o del ‘Appetite for Destruction’ fueron inmortalizadas.

Más noticias: Guns N’ Roses sorprendió a sus fans al cantar éxito por primera vez en 20 años: es del ‘Appetite for Destruction’

Sin embargo, hay una en concreto que resalta sobre las demás, al punto de llegar a ser considerada como única en el mundo, y aquí les contamos la razón.

La canción de Guns N’ Roses que es única en el mundo

Para nadie es un secreto que, el éxito de Guns N’ Roses es uno de los más grandes en la historia del rock. Este grupo encantó a miles de personas alrededor del mundo, con canciones inolvidables.

La potencia de Axl Rose, el poderío de Duff McKagan y la pasión de Slash llevaron a esta banda a la cima del estrellato, incluso desde el inicio con su disco debut ‘Appetite for Destruction’.

Este álbum fue lanzado en 1987 y contó con una cantidad enorme de canciones inolvidables. Justo ese fue el caso de ‘tracks’ de la talla de ‘Sweet Child O’ Mine’ o ‘Nightrain’.

Sin embargo, dentro de este apartado, hay una canción que es considerada única en el mundo, por una particularidad en especial.

Esta se trata de ‘Paradise City’, un auténtico descargo de adrenalina lleno de emoción, potencia y mucha adrenalina, que la banda utilizaba para cerrar sus shows.

En esta canción se demuestra la capacidad de Guns N’ Roses para imprimir vertiginosidad a sus canciones, pero también, la potencia de Axl Rose.

Más noticias: La canción de Guns N’ Roses que es escuchada 1 millón de veces al día: cumple récords y es un clásico

La composición enamoró a miles de fanáticos. No obstante, hay un aspecto que la hace inmortal dentro de la carrera de este grupo.

Este es el hecho de que es la única composición de la banda que cuenta con la participación de toda su formación original. Es decir, la creación de Paradise City fue obra de Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin y Steven Adler.

Cabe recordar que poco después del éxito del primer álbum, este último integrante salió del rol de baterista. Sin lugar a dudas, esta canción fue única, y encantó a toda una generación.