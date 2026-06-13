¿Juega Neymar en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Alineaciones probables de Brasil vs Marruecos

Brasil vs Marruecos es, sin lugar a dudas, uno de los partidos más interesantes en este inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘canarinha’ vuelve a otro torneo 4 años después, con el objetivo de ampliar su lista de campeonatos mundiales.

En el primer escollo tendrá a un rival que llega con papeles de favorita a ser la revelación, luego de haber logrado ser semifinalista en 2022, como es el caso de Marruecos.

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Sin embargo, aunque es un partido con dos equipos de calidad, los focos de atención están centrados en un solo jugador, como es el caso de Neymar. Este delantero ha entrado en la convocatoria de Brasil en los últimos instantes, y muchos sueñan con volverlo a ver en la Copa Mundial de la FIFA.

¿Juega Neymar en el debut de Brasil?

Sin lugar a dudas, Neymar ha sido uno de los jugadores más talentosos de la generación reciente del fútbol. Este gran delantero ha encantado a miles de fanáticos desde hace más de 10 años, gracias a su desequilibrio y alegría al jugar.

Aunque la vigencia de Neymar apuntaba a algunos años más, el delantero ya se encuentra en la recta final de su carrera. Esto debido a varias lesiones que han comprometido su nivel y su regularidad.

De manera puntual, el atacante ha dejado el fútbol europeo, para volver al Santos de Brasil. Allí ha encontrado un mejor nivel, y a pesar de las lesiones, todavía es respetado.

Muestra de ello fue la convocatoria de Brasil a esta Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de las dudas, Ancelotti optó por llevar a este astro, y los fanáticos ya sueñan con verlo jugar.

Incluso, muchos encenderán sus televisores este 13 de junio a las 5:00 p.m. de Colombia, para el debut de Brasil, con el objetivo de ver a Neymar en la cancha.

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A pesar de esto, cabe aclarar que Neymar en este momento sufre una lesión en una de sus pantorrillas. Este inconveniente físico lo deja fuera de disponibilidad, y de hecho, hay opciones de que se pierda toda la fase de grupos.

Alineaciones probables del partido

Frente a este escenario, las alineaciones probables de Brasil vs Marruecos son:

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior y Matheus Cunha.

Marruecos: Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Soufiane Rahimi e Ismael Saibari.