El error que multiplica las llamadas spam y cómo evitarlas, según una experta

En algún momento le ha pasado a casi todo el mundo. El teléfono suena y en la pantalla aparece un número que no está guardado en la agenda. Puede ocurrir mientras trabaja, cuando está descansando o incluso en medio de alguna tarea cotidiana. La duda aparece enseguida: ¿es una empresa ofreciendo un producto?, ¿una llamada importante?, ¿o podría tratarse de un intento de estafa?

Las llamadas no deseadas se han vuelto cada vez más comunes. Aunque muchas veces solo resultan molestas, en otros casos pueden ser peligrosas si quien está al otro lado intenta obtener información personal. Por eso, entender cómo funcionan y reconocer algunas señales puede ayudar a evitar problemas.

Uno de los indicios más habituales está en el número que aparece en la pantalla. Muchas llamadas de spam provienen de números internacionales que no tienen relación con el país del usuario. En otros casos, el número parece muy parecido al propio, una técnica conocida como Spoofing, que permite manipular el identificador para que la llamada parezca más confiable.

También es común que el identificador aparezca como “número privado” o con nombres genéricos que no permiten saber quién está llamando. Sin embargo, la señal más clara suele aparecer cuando comienza la conversación.

En muchos intentos de fraude, la persona que llama intenta generar urgencia. Puede insistir en que debe pagar una supuesta deuda “en este momento” o pedir datos personales de manera inmediata. Conviene recordar que las empresas legítimas y las entidades oficiales no solicitan contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria por teléfono.

¿Cómo evitar llamadas no deseadas?

Frente a estas situaciones, muchas personas optan por rechazar la llamada con la esperanza de que no vuelvan a insistir. Sin embargo, esto no siempre funciona. Según explicó la experta en inteligencia artificial conocida como Nona (@Nona_xai) en la red social X, cada vez que se rechaza una llamada se confirma que el número está activo, lo que puede provocar nuevos intentos.

Una alternativa más útil es activar los filtros de spam que ya vienen integrados en muchos teléfonos. En dispositivos como el iPhone o los equipos con Android existen funciones que permiten silenciar o bloquear números desconocidos.

Además de estas herramientas, también influye el comportamiento del usuario. No devolver llamadas desconocidas, no pulsar botones automáticos para “darse de baja” y simplemente ignorar la llamada suele ser la mejor estrategia.

HAS ESTADO BLOQUEANDO LAS LLAMADAS SPAM MAL TODO ESTE TIEMPO.



Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo.

Las llamadas se multiplican.



Esto es lo que sí funciona de verdad: — Nona (@Nona_xai) January 9, 2026

Con el paso de las semanas, estas medidas suelen reducir el número de llamadas no deseadas, ya que muchos sistemas automatizados priorizan números que sí interactúan. Ignorarlas, en la práctica, hace que esos sistemas dejen de insistir

