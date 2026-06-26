¿Qué necesita Uruguay para clasificar a dieciseisavos de final? La ‘celeste’ se mide a España

Uruguay y España protagonizan uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 26 de junio. Los ‘charrúas’ se medirán al equipo europeo, con el objetivo de lograr la clasificación a la próxima ronda.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa están en una situación sumamente compleja, sobre todo por 2 empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde.

Más noticias: Perrito pronostica el resultado del Colombia vs Portugal y se hace viral: ¿Gana la ‘tricolor’?

Esto obliga a Uruguay a conseguir la victoria, o al menos un empate y esperar más resultados. Aquí les contamos todos los detalles y escenarios posibles para la ‘celeste’.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar a dieciseisavos de final?

Uruguay es uno de los equipos más importantes de la Conmebol. Sudamérica llega a este torneo con la ambición de repetir la corona para uno de sus representantes, como fue el caso de Argentina en 2022.

Por ahora, todos sus equipos parecen avanzar a la siguiente ronda, gracias a gestas sorprendentes como la victoria de Ecuador sobre Alemania.

Uruguay parece ser el único que aun deberá asegurar su pase a la próxima ronda, aunque hay otros como Paraguay, que deberán esperar a los demás terceros.

Particularmente el escenario actual de la ‘charrúa’ es el siguiente:

1- España – 4 puntos

2- Uruguay – 2 puntos

3- Cabo Verde – 2 puntos

4- Arabia Saudita – 1 punto

Frente a esto, Uruguay deberá buscar un resultado positivo ante España que le asegure conseguir su plaza en la próxima ronda.

En caso de que la ‘celeste’ consiga 3 puntos en este partido logrará avanzar a dieciseisavos de final, y además lograr el liderato de su zona.

No obstante, España también dejará todo sobre la cancha, con el objetivo de poder conseguir también el primer puesto, y así un mejor rival en la próxima ronda.

Más noticias: El detalle en los guayos de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que muy pocos notaron

Si Uruguay empata, necesita esperar una gran cantidad de resultados extra para avanzar a la próxima ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos son:

En caso de igualdad, Uruguay necesita esperar a que Cabo Verde y Arabia Saudita igualen. No obstante, también deberá estar atento a los siguientes partidos:

Senegal vs Irak

Austria vs Argelia

República Democrática del Congo vs Uzbekistán

Croacia vs Ghana

En estos partidos, Uruguay deberá esperar que los que están como terceros en su grupo no superen los 3 puntos, y tampoco en la diferencia de gol.