Polla de Radioacktiva para Colombia vs Portugal: ¿Quién se lleva la camiseta de Cristiano Ronaldo?

Colombia y Portugal protagonizarán un partido imperdible este 27 de junio. Este choque será clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sobre todo porque define el liderato del grupo K, y también los rivales en dieciseisavos de final.

Si usted es uno de los grandes fanáticos de la ‘tricolor’, y además quiere ganarse un premio imperdible con este partido, les tenemos la gran polla de Radioacktiva.

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Si quiere participar, lo único que debe hacer es inscribirse en el siguiente formulario, y decirnos quien se va a llevar la camiseta de Cristiano Ronaldo una vez que acabe el partido.

Luego de esto, deberá responder a la llamada de El Gallo de Radioacktiva, para completar una trivia sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El ganador de esta polla se llevará una boleta para el concierto de The Mills en el Movistar Arena, y otra para la gran despedida de La Pestilencia en Bogotá.