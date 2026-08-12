Messi rompe el silencio y dejó emotivo mensaje tras la muerte de su padre: “Extrañaba tu mensaje”

El crack de la selección argentina, Leo Messi, dejó el silencio de lado y por primera vez habla sobre todo lo que ha pasado en su vida a lo largo de los últimos días. Según dieron a conocer medios internacionales, Jorge Messi, el papá del jugador, falleció el pasado sábado ocho de agosto debido a algunas complicaciones de salud por su enfermedad.

Desde entonces, el famoso jugador de fútbol no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, sí se le vio llegar a Rosario, Argentina, en donde se encontraba toda su familia a la espera de darle el último adiós a Jorge Messi, quien habría pasado sus últimos días hospitalizado, recibiendo atención médica.

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Según se pudo ver en redes sociales, el jugador de fútbol y toda su familia despidieron a Jorge Messi, pero todo lo hicieron bajo estrictos protocolos de seguridad. Según revelaron algunas personas, el futbolista habría pedido total confidencialidad ante todo lo relacionado con la despedida de su padre, con el fin de vivir este momento solo junto a sus seres queridos.

Leo Messi envió conmovedor mensaje tras la muerte de su padre, Jorge Messi

Hace unas horas, por medio de su cuenta de Instagram, Leo Messi decidió compartir unas palabras relacionadas con la muerte de su padre y dando un mensaje de despedida a su padre. Además, agradeció a todas las personas que le escribieron durante los días pasados, enviando algunas palabras de aliento ante este complejo momento.

También dejó algunas palabras relacionadas con lo que fue su paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026; este habría sido su último campeonato y, al parecer, durante años habló de esto con su padre. En especial, porque él fue una de las personas que siempre confió en su talento y se encargó de ayudarlo en sus primeros pasos como futbolistas.

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“Tanto que me pedías que juegue el último mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá siempre me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo siempre te decía que ibas a llegar a la final para que pudieras viajar”, aseguró el jugador.

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De hecho, mencionó que ese fue uno de los momentos más complejos que pudo vivir a lo largo del campeonato, pues al no recibir los mensajes habituales de su padre, sentía que él no estaba bien. Finalmente, se despide de su padre, asegurando que lo va a amar siempre y que sin duda, es una de las personas más importantes en su vida.