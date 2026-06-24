Así fue el único gol olímpico en la historia de los Mundiales: Lo marcó un colombiano hace 64 años

La Copa Mundial de la FIFA es el gran escenario para que los futbolistas puedan demostrar su habilidades y marcar momentos históricos. Uno de los hechos más recordados en cada una de las ediciones ha sido el único gol olímpico que hizo un colombianos hace 64 años. ¿Lo recuerda? Acá le mostramos este hecho histórico para que lo pueda revivir.

En total se han llevado a cabo 22 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, en donde han quedado grabados hechos históricos. Sin duda, el único gol olímpico es uno de ellos y aquí le contamos todos los detalles de este momento.

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Video: el único gol olímpico en la historia de los mundiales

La Copa Mundial de la FIFA 1962 cuenta con grandes hechos destacados. Hasta la fecha, es la edición con mayor cifra de goleadores: seis jugadores con cuatro tantos cada uno. Además se catalogó como uno de los más “violentos” por los numerosos futbolistas que salieron lesionados a lo largo del campeonato.

A esto se le suma el único gol olímpico que se ha hecho en todas las ediciones de los mundiales. El momento histórico fue obra del colombiano Marco Coll en un partido ante la Unión Soviética el 3 de junio de 1962 en el Estadio Carlos Dittborn.

A pesar de que la Selección Colombia no logró superar la primera fase, el hecho quedó marcado para la historia y, hasta el momento, no se ha vuelto a repetir. Aquí le dejamos el video del gol olímpico de Marcos Coll.

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¿Quién es Marcos Coll, el único colombiano en marcar un gol olímpico?

Marco Tulio Coll Tesillo fue un futbolista baranquillero que debutó en 1952 en el fútbol profesional con el Sporting. Pasó por equipos como Insependiente de Medellín, Tolima, América de Cali, Bucaramanga y Junior. En 1956 saltó al fútbol internacional con el Platense en Argentina y en 164 jugó para el Irapuato de México.

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Su gol en la Copa Mundial de la FIFA Chile 1692 fue una de las más destacadas de toda su trayectoria y que sigue siendo muy recordada por en la historia del deporte. Marco Coll falleció a sus 81 años tras presentar algunas complicaciones asociadas con una neumonía que padecía el pasado 5 de junio de 2017.