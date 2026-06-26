Perrito pronostica el resultado del Colombia vs Portugal y se hace viral: ¿Gana la ‘tricolor’?

Colombia y Portugal vivirán un partido clave en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘tricolor’ chocará con el cuadro de los lusos, en la última fecha del grupo K de esta gran competencia.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo jugará este partido con la ambición de conseguir el primer puesto de su zona, con un empate o una histórica victoria frente a este gigante europeo.

Varios fanáticos se han atrevido a dar su pronóstico del partido. Sin embargo, hubo un pronóstico que se hizo sumamente viral en las últimas horas, gracias a un video de un perrito.

Perrito pronostica el resultado del Colombia vs Portugal y se hizo viral

Para nadie es un secreto que, Colombia vs Portugal será uno de los partidos más importantes de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 en el apartado de su fase de grupos.

El equipo ‘tricolor’ se medirá al combinado de Cristiano Ronaldo, con el objetivo de asegurar la punta del grupo, y por ello, un cuadro de eliminatoria más sencillo.

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Para poder conseguir este objetivo, Colombia deberá ganar o igualar este partido. Gracias a sus victorias frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, esto bastará para los ‘cafeteros’ en un grupo que en este momento marcha así.

1- Colombia – 6 puntos

2- Portugal – 4 puntos

3- República Democrática del Congo – 1 punto

4- Uzbekistán – 0 puntos

Colombia se mantiene como líder de la zona, aunque, ahora tendrá un partido lleno de emociones y de igualdad para asegurar este puesto.

Muchos fanáticos se han atrevido a dar su resultado, y de hecho, hubo un perrito que se hizo viral por esto. AirCorg, un famoso can que es reconocido por sus pronósticos de partidos y torneos.

A través de un pequeño juego de basket, AirCorg le apuntó al resultado de este partido, y aseguró que el encuentro quedará con un marcador de 1-1.

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Este empate sería reñido, y le bastaría a Colombia para conseguir el primer puesto, y así encontrar un camino mejor direccionado en los dieciseisavos de final.

Hora y dónde ver el partido

Si desea disfrutar de este encuentro, les contamos que se dará este 27 de junio a las 6:30 p.m. de Colombia.

Para disfrutarlo podrá verlo a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports y Disney+, además de con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.