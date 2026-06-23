Supuesto viajero en el tiempo mostró imágenes de la final y ganador de la Copa Mundial FIFA 2026
En redes sociales se hizo viral video de un hombre que aseguró estar durante la final de la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuál selección sería?
En redes sociales se hizo viral video de un hombre que aseguró estar durante la final de la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuál selección sería?
@tona_multiverso Viaje al futuro 19 de julio de 2026. Final del mundial. México vs Argentina. Empate 1-1… todo se decide en penales. Argentina falla el último tiro y México se convierte en campeón del mundo. ¿Te imaginas vivir algo así? #Mundial2026 #México #Fútbol #Vlog #EstadosUnidos ♬ Creepy simple horror ambiet (horror) – mandy
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Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, pues muchos aseguran que el video se trata de inteligencia artificial. Sin embargo, otro creyeron en las palabras del supuesto viajero y hasta las emociones en los mexicanos aumentaron.