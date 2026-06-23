Supuesto viajero en el tiempo mostró imágenes de la final y ganador de la Copa Mundial FIFA 2026

Un supuesto viajero en el tiempo ha desatado un intenso debate en las redes sociales tras afirmar que conoce quienes disputarán la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para respaldar su sorprendente declaración, presentó una serie de imágenes con los protagonistas y el momento exacto en quese corona campeona la selección ganadora.

Mientras algunos creen estar frente a una revelación histórica, otros sostienen que se trata de video hecho con inteligencia artificial. Lo cierto es que estas imágenes han captado la atención de millones de aficionados, alimentando la intriga sobre quién será el próximo ganador del trofeo más codiciado del fútbol.

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Viajero en el tiempo revelaría supuesto ganador de la Copa Mundial FIFA 2026

Tona Multiverso es el perfil del hombre que se presenta como “viajero en el tiempo”, quien a través de una reciente publicación en TikTok aseguró haber estado durante la final del campeonato. Según mencionó, se reporta desde el 19 de julio de 2026, fecha en la que las dos mejores selecciones van a enfrentarse por el codiciado título en el Estadios Nueva York, Nueva Jersey.

En el clip, el hombre reveló que la final se disputará entre Argentina, una de las selecciones favoritas y México, país anfitrión. El supuesto viajero se muestra ddentro del estadio, donde se logra ver los aficionados de abos equipos, pero con un resultado que sorprende a todos.

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Su versión de los hechos es que el partido finalizará 1 a 1, por lo que el título se definirá desde el punto penal. Finalmente, tras un fallo de Argentina, México es la selección que se consagra como campeona, siendo este su primera Copa Mundial.