Nuevas fechas para Santa Fe vs. River Plate: Conmebol confirmó cuándo y dónde se jugará ida y vuelta

El país está de luto por todas las víctimas que dejó el temblor del pasado lunes 10 de agosto del 2026; por tal motivo, tanto la Conmebol como la Dimayor anunciaron que iban a cancelar su calendario de partidos por unos días. Sin embargo, después de verificar el estado de los estadios y con el fin de darle continuidad a la competencia internacional de la Copa Sudamericana, ya se dieron a conocer los nuevos horarios.

Uno de los partidos más esperados por los hinchas cardenales durante esta semana era el de Santa Fe vs. River Plate, que se iba a convertir en uno de los espectáculos deportivos con mayor número de asistentes en la capital del país. Los equipos se iban a jugar el partido de los octavos de final para poder ganar un cupo y avanzar en la siguiente ronda del torneo.

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¿Cuándo se va a jugar Santa vs. River Plate en Bogotá?

Según informó la Conmebol en las últimas horas, ya todo está listo para que se pueda desarrollar el importante evento deportivo en el territorio nacional. El encuentro entre Santa Fe y River Plate se va a jugar el próximo 19 de agosto del 2026 a las 7:30 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá.

De esta manera, el juego de vuelta quedó programado para el próximo 26 de agosto del 2026 a las 09:30 p.m. hora Colombia en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, en Argentina. Esto quiere decir que los equipos van a tener tiempo para descansar y prepararse para luchar por esos tres puntos.

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En esta oportunidad, el cuadro de la capital va a jugar con un nuevo arquero, esto después de que se confirmara la lesión de Mosquera Marmolejo. Según revela el informe del equipo médico, el deportista sufrió un desgarro muscular del recto femoral que le impide jugar los próximos encuentros deportivos con el León.

Según dieron a conocer los organismos de socorro en Bogotá, el Estadio El Campín no sufrió ningún daño en sus estructuras, así que es completamente seguro poder realizar el encuentro deportivo en este escenario. Además, van a contar con todo el personal necesario para que las personas puedan asistir sin ningún problema.