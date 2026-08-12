Paso a paso para registrarse como voluntario en el Vive Claro luego del temblor en Colombia: ¿Hasta que fecha puede?

Colombia atraviesa horas de emergencia y preocupación luego del fuerte temblor vivido en el territorio nacional durante el pasado 10 de agosto. Un fuerte sismo azotó al país y ha dejado a varias zonas de Colombia en dificultad.

Cientos de personas han quedado damnificadas, por lo que varios colombianos se han puesto a disposición tanto con sus manos, como con recursos, para ayudar a estas personas afectadas.

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Varios centros de acopio han abierto sus puertas, y también han empezado a solicitar voluntarios frente a este hecho. Si usted desea ser uno de ellos, le contamos que en el Vive Claro hay un punto disponible, y aquí tiene el paso a paso para registrarse.

Paso a paso para registrarse como voluntario en el Vive Claro luego del temblor en Colombia

El Vive Claro, uno de los ‘venues’ más reconocidos de Colombia abre sus puertas para ser un punto de ayuda a los damnificados por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto. En medio de las instalaciones de este lugar funciona el voluntariado de ‘Colombia un solo corazón’.

Esta es una iniciativa nacional para mitigar los daños sufridos por los afectados ante esta emergencia. En este lugar de la capital podrá funcionar como voluntario, y aportar con sus propias manos para ayudar a clasificar donaciones u otras necesidades para los más necesitados.

Lo único que debe hacer es un simple paso a paso, para así lograr inscribirse en este voluntariado que aun se encuentra con disponibilidad.

Inicialmente deberá dirigirse al Instagram del ‘venue’ Vive Claro. Allí encontrará un enlace de Linktree, donde hay varios aspectos claves de este escenario de eventos.

Sin embargo, en dicho link también encontrará una entrada que dice ‘Voluntariado Colombia un solo corazón – Vive Claro’. Una vez haga click allí encontrará un formulario de inscripción.

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En este apartado deberá rellenar una serie de datos, que le permitirán identificarse y registrarse para este programa de ayuda a los más necesitados.

Una vez complete esto, desde Vive Claro le indicarán los pasos a seguir, para así completar su inscripción. También puede dirigirse a la Puerta 10 del ‘venue’, para dar sus datos y postularse a recibir la respectiva acreditación.

¿Hasta que fecha puede?

En caso de que quiera saber hasta cuando podrá postularse como voluntariado, a través de sus redes sociales el Vive Claro estipuló que tendrá lugar hasta el 31 de agosto.

Aun así, en caso de que que haya una postulación máxima, puede que esta recepción de voluntarios se dé en varias tandas hasta dicho día.