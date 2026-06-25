El detalle en los guayos de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que muy pocos notaron

Cristiano Ronaldo sigue acaparando las miradas de la Copa Mundial FIFA 2026, especialmente por su reciente triunfo contra Uzbekistán donde marcó un doblete. Sin embargo, muy pocos notaron lo que llevaba escrito ‘El Bicho’ en sus guayos, algo muy significativo en la vida del delantero portugués.

CR7 es una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues este será su último torneo mundialista con la Selección de Portugal. El jugador ha hecho parte de seis ediciones, pero no ha logrado conseguir alzar el trofeo, motivo por el que muchos esperan que en este pueda levantar la codiciada copa.

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¿Qué decían los guayos de Cristiano Ronaldo?

El debut de Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no fue el esperado. El equipo enfrentó durante la primera fecha a RD. Congo, partido que finalizó 0 a 0. Sin embargo, su duelo frente a Uzbekistán fue completamente diferente: ‘El Bicho’ anotó en el minuto 6 y volvió a repetir en el 39.

Para muchos verlo de vuelta al ruedo y brillando generó grandes emociones. No obstante, las cámaras lograron captar algo que no todos notaron a simple vista: el mensaje de sus guayos. El delantero portugués decidió llevar el nombre de sus hijos en los zapatos con los que jugó.

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En la imagen se pueden apreciar los nombres de sus hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, además de Alana Martina y Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo siempre ha demostrado ser un hombre muy unido a su familia, por lo que este detalle personalizado en sus guayos tiene un significado muy especial y refleja el importante lugar que ocupan sus hijos en su vida.

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Ahora mismo, Cristiano Ronaldo se prepara junto a Portugal para enfrentar a la Selección Colombia este sábado 27 de junio en el Estadio de Miami. En una reciente entrevista aseguró que será un duelo difícil y, de hecho, este es uno de los cotejos más esperados de toda la fase de grupos.