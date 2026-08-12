La famosa banda de rock, Metallia, logró convertirse en una de las más importantes que cientos de personas admiran, no solo por su talento, sino también por todo lo que hacen en el escenario. Sin embargo, en sus inicios, ellos nunca se imaginaron lograr ser tan exitosos, al punto de convertirse en los más escuchados.

Hace varios años, los artistas estrenaron su quinto álbum, que muchos denominaron el disco negro. Esto teniendo en cuenta que los artistas decidieron usar una portada completamente negra, lo que llamó la atención de las personas que los escucharon y quedaron sorprendidos con lo que se encontraron en cada una de las canciones.

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¿Por qué el “disco negro” de Metallica los llevó al éxito?

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted se encargaron de hacer un disco que tuviera todo lo que necesitaban sus seguidores, así que hicieron varios himnos de heavy metal que sorprendieron a cientos de personas. Antes de su llegada, la banda ya había visto el éxito con todo lo que hicieron con Master of Puppets, pero este fue un momento especial, en donde los rockeros que querían algo un poco más fuerte lograron encontrar sus canciones ideales.

Canciones como ‘Sad But True’, ‘Nothing Else Matters’, entre otras, lograron impactar de una forma diferente a todos los fans de la banda. Incluso, Metallica considera que este disco es uno de los más importantes que han hecho, convirtiéndolo en algo histórico.

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El álbum hizo parte de la lista de Billboard 200 durante cuatro semanas seguidas, algo que no había pasado antes con ningún sencillo de rock. Además, recibió un premio Grammy como la mejor interpretación de metal y las canciones de este álbum se empezaron a escuchar en diferentes emisoras de radio a nivel internacional.

‘Black Album’ se lanzó en 1991 y, para muchos fans de este género, la canción sin duda se destaca como lo mejor que dejó el género en los años 80. Desde entonces, no se han visto éxitos iguales, pues sigue siendo este uno de los que tiene mayor número de reproducciones en plataformas digitales.