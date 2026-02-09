Esta es la película de acción más popular de Netflix; tiene más de 112 millones de visualizaciones

La plataforma de streaming, Netflix, se viene posicionando como una de las más populares en todo el mundo, así que todos los días, cientos de personas se conectan a ver sus producciones favoritas. Hay estrenos de todo tipo; por un lado, todos los relacionados con amor, k-dramas, acción, entre otros, que posicionan las cintas entre las más vistas.

Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuál es ese thriller de acción que sin duda se posiciona entre los mejores y que ya acumula millones de reproducciones. Además, lleva varias semanas en el top de las más vistas, lo que la convierte en una de las producciones más populares en la plataforma.

Leer más: Lista completa de televisores Smart TV que se quedan sin Netflix en febrero; estas son las marcas

Se trata de ‘Estragos’, la película de Netflix que ya tiene más de 112,4 millones de visualizaciones desde su estreno en el 2025. Durante el primer semestre del año logró conseguir un poco más de 86.9 millones y los meses siguientes 25.5 millones, haciendo todo un hito.

¿De qué se trata ‘Estragos’ de Netflix?

Esta es una de las mejores películas de Netflix del 2025 y en general en la historia de la plataforma de streaming. Es una producción dirigida por Gareth Evans y Tom Hardy que está llena de escenas de violencia que, sin duda, la convierte en esa cinta de acción que, sin duda, lo hace sentir en un espacio donde la adrenalina es la verdadera protagonista.

Habla sobre la historia de un detective veterano de guerra que empieza a trabajar en el mundo criminal con una amenaza que pone en peligro a toda la ciudad. Pero en esta industria, se tiene que enfrentar con varios policías que empiezan una brusquedad con el fin de dar con su paradero y detener la actividad criminal.

Seguir leyendo: El anime de Netflix muy similar a ‘El juego del calamar’ que empieza a destacar entre los estrenos

Pese a eso, todo cambia cuando se da a conocer que este veterano solo quiere rescatar a su hijo distanciado, que tiene participación en varios negocios relacionados con las drogas y la corrupción. Así que emprende un camino en donde tiene que enfrentar todos los demonios de su pasado, con el fin de recuperar a la persona más importante para su vida.

Protagonizada por Tom Hardy, Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzman, Michelle Waterson, Sunny Pang, Jim Caesar, Xelia Mendes Jones, entre otras estrellas de la industria del entretenimiento.