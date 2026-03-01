La miniserie de Netflix que tiene más de 90 millones de visualizaciones; una historia llena de acción

La plataforma de streaming, Netflix, se convirtió en una de las más usadas por cientos de personas en todo el mundo. Por eso, varias de sus producciones se han posicionado como las más vistas, a tan solo semanas de su lanzamiento oficial.

En esta oportunidad, la reconocida miniserie llamada ‘Él y ella’ se queda con todas las visualizaciones, pues a tan solo cuatro semanas de su estreno, ya es la más vista del 2026 con más de 90 millones de reproducciones. Esta es una historia de suspenso, en donde Tessa Thompson y Jon Bernthal son los grandes protagonistas que deben superar todos los obstáculos que se les presentan.

¿De qué se trata ‘Él y ella’ de Netflix?

A tan solo 46 días desde su lanzamiento oficial, la serie ya tiene 90.6 millones de reproducciones y superó a varios grandes de la plataforma, convirtiéndose en la quinta más vista en la historia de Netflix. Así que si le gustan los misterios, investigaciones y la acción, sin duda debe ver esta producción, que tiene tan solo seis capítulos.

Habla de la historia de una presentadora que tuvo que dejarlo todo tras perder a su bebé, pero ahora, tras varios años, quiere recuperar todo lo que tenía antes, su trabajo y una vida un poco más amena. Por eso, se va a trabajar como presentadora de una cadena de noticias, cubriendo un extraño caso en el pueblo donde nació.

El detective a cargo del caso es Bernthal, su exesposo, a quien hace varios meses no ve y con quien no quiere tener muchos acercamientos. Además, ella se entera de que él y la mujer que fue asesinada en el caso que investigan sostuvieron relaciones sexuales durante varios meses, lo que lo convierte en sospechoso.

A lo largo de cada episodio, se dan a conocer nuevos detalles de todo lo que está pasando en este pueblo, en donde muchos son sospechosos de esta muerte y aún más, cuando aparece una nueva víctima. Nadie tiene respuestas, pero ella sí quiere entender todo, así que su investigación la lleva a recordar cosas de su pasado, que cambian su vida.