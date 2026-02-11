La película de terror que le puede producir fuertes pesadillas; Está en Netflix y dura dos horas

Si usted es un amante del cine de terror, le presentamos la producción de Netflix que se posiciona como una de las más tenebrosas que le podría causar terribles pesadillas durante días. Por eso, se recomienda ver acompañado y de día, para evitar todos los sucesos paranormales que se podrían presentar en horas de la noche.

Se trata de ‘La Influencia’, la película que llegó a la plataforma de streaming para alertar a todos los usuarios de todo lo que puede pasar y que les hará sentir escalofríos. Pero no solo por sus escenas de terror, sino también por todo el suspenso que manejan durante las casi dos horas que dura la cinta.

Leer más: Esta es la película de acción más popular de Netflix; tiene más de 112 millones de visualizaciones

¿De qué se trata ‘La Influencia’ de Netflix? Lo hará sentir “terror”

La película cuenta la historia de Alicia, quien es una mujer que decide, después de muchos años, volver a la casa donde creció y vivió toda su infancia. Pero en esta oportunidad, estará acompañada por su esposo, Mikel, y su hija, Nora, quienes la quieren ayudar a cuidar a su madre, pero esto no es nada fácil, teniendo en cuenta todos los sucesos que empiezan a pasar dentro de la vivienda.

De hecho, en todo momento se habla de los secretos oscuros que hay en esta casa, pero al parecer, nadie quiere hablar sobre el tema y todos prefieren ignorarlo. Sin embargo, todo se sale de control cuando los sucesos oscuros se apoderan de esta casa, su hija cambia sus comportamientos y todo se vuelve un poco inexplicable.

Seguir leyendo: Lista completa de televisores Smart TV que se quedan sin Netflix en febrero; estas son las marcas

A lo largo de la película se puede ver cómo esas cosas ocultas, oscuras toman control y empiezan a pasar varios sucesos paranormales que sacan todo de control. Los secretos de la familia quedan en evidencia y los sucesos sobrenaturales hacen que la energía oscura cada vez cobre más fuerza, produciendo tanto terror, que lo harán sentir miedo desde la primera escena.

Su estreno oficial se dio en junio del 2019 y hasta ahora no se conocen detalles sobre si habrá una segunda parte. Pero quienes la han visto, mencionan que sí se viven varios momentos cargados de terror, que sin duda hacen sentir miedo a todos los espectadores.