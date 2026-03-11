La historia real que inspiró Máquina de guerra, la película más vista en Netflix actualmente

La película Máquina de guerra acaba de llegar al catálogo de Netflix y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma. Este film de acción y ciencia ficción, producido en Australia, logró posicionarse en el primer lugar del ranking pocos días después de su estreno, impulsado por una historia que mezcla entrenamiento militar, supervivencia y una amenaza inesperada.

El proyecto está dirigido por Patrick Hughes y cuenta con un elenco encabezado por Alan Ritchson, Dennis Quaid, Stephan James y Jai Courtney, actores que interpretan a un grupo de soldados enfrentados a una situación límite durante una misión que rápidamente se sale de control.

“Lo que empieza como la prueba final para entrar en la unidad de élite de los Rangers del Ejército de EE. UU. pronto se convierte en algo mucho peor. Un ejercicio de entrenamiento, un enemigo inesperado y una lucha brutal por sobrevivir cuando todo se descontrola”, dice la sinopsis oficial de esta pieza de acción y ciencia ficción.

¿Maquina de guerra está basada en hechos reales?

A raíz de su éxito en streaming, muchos espectadores comenzaron a preguntarse si la historia tiene algún vínculo con hechos reales. En realidad, la trama es completamente ficticia, aunque el director buscó darle una base realista a varios aspectos de la película, especialmente en todo lo relacionado con el entrenamiento militar.

En una entrevista con Military.com, Hughes explicó que el equipo de producción investigó en profundidad el funcionamiento y las exigencias de los Rangers del Ejército de Estados Unidos, una de las unidades de élite más exigentes del ejército estadounidense. Para lograr mayor autenticidad, trabajaron con asesores que habían formado parte de este cuerpo.

“Contamos con asesores militares que eran ex Rangers, y trabajamos con el Departamento de Defensa y obtuvimos su aprobación. Logramos replicar la estructura fundamental del curso”, explicó.

Durante la preproducción también participaron exmiembros de la unidad para supervisar distintos detalles y ayudar a que las escenas se sintieran más reales. Según contó el propio Hughes, este proceso también permitió comprender que el rasgo más importante de un Ranger no es solo la fuerza física, sino la capacidad mental para resistir situaciones extremas.

La película combina ese enfoque más realista con elementos de acción intensa y una amenaza que se acerca al terreno de lo sobrenatural. “Gran parte del trabajo que realizamos juntos es muy técnico… Queremos que las reglas sean correctas. Queremos honrar a estos hombres y mujeres que sirven en todo el mundo”, agregó el director.

Hughes también reconoce que el proyecto está influenciado por clásicos del cine de acción y ciencia ficción como Deliverance, Depredador, Alien y Aliens, títulos que marcaron el género y que ayudan a entender la mezcla de estilos que propone Máquina de guerra.

