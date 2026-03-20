Netflix estrenó uno de los mejores animes 2026, Jojo Bizarre Adventure: Steel Ball Run ¿Cuánto dura?

La plataforma de streaming, Netflix, se sigue posicionando con sus nuevas producciones que quiere tener en el top de las más vistas en el 2026. En los últimos meses, el anime se viene convirtiendo en el gran protagonista en la app, pues ya son varias las producciones que se han estrenado de este género que están entre las más populares.

Uno de los últimos lanzamientos fue ‘Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’ que llegó a la plataforma este jueves 19 de marzo del 2026 con un capítulo especial de 47 minutos. Allí, empieza a narrar todo lo que será la historia principal detrás de cada personaje y todos los detalles que hay en este nuevo anime.

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El segundo episodio se daría a conocer el próximo jueves 26 de marzo del 2026 en horas de la mañana y se espera que semana a semana se pueda conocer un nuevo capítulo. De hecho, se dice que en total serían 40 a 50 partes, pero la plataforma no ha dado a conocer detalles de esto.

¿De qué se trata ‘JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’ de Netflix?

La serie habla sobre todo lo que se vive en el oeste, donde Johnny Joestar, un ex jinete reconocido por todos en el pueblo, queda parapléjico después de sufrir un fatal accidente. Su vida empieza a cambiar casi que de inmediato cuando Gyro Zeppeli hace uso de unas misteriosas esferas de acero que podrían cambiarlo todo.

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El hombre le promete al jinete recuperar la movilidad de sus piernas poco a poco. Para eso, tiene que entrar en una carrera hípica en donde tiene que recorrer todo Estados Unidos para poder quedarse con el premio de 50 millones de dólares, que es todo lo que pide a cambio de las esferas.

Lo que no se imaginan es que, con el paso de los días, van a tener que enfrentar a los otros competidores y luchar para poder acabar con una conspiración política que los afecta directamente y los podría estar alejando del premio.