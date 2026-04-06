Próximos conciertos rock Colombia 2026: No Te Va Gustar, Megadeth y más en abril ¿Cuándo y dónde?
Megadeth encabeza una lista de icónicos conciertos de rock y metal que tendrán lugar en Colombia durante este mes de abril.
Megadeth encabeza una lista de icónicos conciertos de rock y metal que tendrán lugar en Colombia durante este mes de abril.
El rock llega nuevamente para estremecer a Colombia durante el mes de abril. Grandes conciertos tendrán lugar en el país, gracias a la presencia de bandas históricas que se presentarán en el país y el continente.
Agrupaciones de la talla de Megadeth, o No Te Va Gustar se preparan para enamorar a miles de fanáticos, con shows absolutamente brillantes que estarán imperdibles si usted es amante del ‘pogo’ y los ‘riffs’.
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Para que no se pierda los detalles de estos shows, aquí les tenemos la cartelera de conciertos rock que se presentarán en Colombia durante este mes de abril.
Sin lugar a dudas, Colombia se ha convertido en una plaza apetecible para varias bandas en los últimos años. Grandes bandas han dicho presente desde el territorio de la nación, a partir de shows absolutamente brillantes.
En este mes de abril esto se repetirá con lo que serán shows absolutamente destacados, incluidos dos conciertos imperdibles como lo son las fechas de despedida de Megadeth.
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Del mismo modo, otra banda que dirá presente en el territorio en este principio del mes será No Te Va Gustar, la agrupación uruguaya buscará volver a poner a vibrar la capital con sus mejores éxitos, además de tener un paso destacado por Medellín y Manizales.
La cartelera de eventos con algunos de los shows marcha de la siguiente manera con:
Mayores detalles sobre estos eventos pueden ser verificados en los sitios oficiales de sus ‘venues’, las tiqueteras, y las redes sociales de cada una de las agrupaciones.