Próximos conciertos rock Colombia 2026: No Te Va Gustar, Megadeth y más en abril ¿Cuándo y dónde?

El rock llega nuevamente para estremecer a Colombia durante el mes de abril. Grandes conciertos tendrán lugar en el país, gracias a la presencia de bandas históricas que se presentarán en el país y el continente.

Agrupaciones de la talla de Megadeth, o No Te Va Gustar se preparan para enamorar a miles de fanáticos, con shows absolutamente brillantes que estarán imperdibles si usted es amante del ‘pogo’ y los ‘riffs’.

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Para que no se pierda los detalles de estos shows, aquí les tenemos la cartelera de conciertos rock que se presentarán en Colombia durante este mes de abril.

Conciertos rock que habrá en Colombia en abril 2026

Sin lugar a dudas, Colombia se ha convertido en una plaza apetecible para varias bandas en los últimos años. Grandes bandas han dicho presente desde el territorio de la nación, a partir de shows absolutamente brillantes.

En este mes de abril esto se repetirá con lo que serán shows absolutamente destacados, incluidos dos conciertos imperdibles como lo son las fechas de despedida de Megadeth.

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Del mismo modo, otra banda que dirá presente en el territorio en este principio del mes será No Te Va Gustar, la agrupación uruguaya buscará volver a poner a vibrar la capital con sus mejores éxitos, además de tener un paso destacado por Medellín y Manizales.

La cartelera de eventos con algunos de los shows marcha de la siguiente manera con:

Michael Vescera – Bogotá – 10 de abril – Ace of Spades

No Te Va Gustar – Medellín – 10 de abril – Teatro Universidad de Medellín

No Te Va Gustar – Bogotá – 11 de abril – Movistar Arena

No Te Va Gustar – Manizales – 12 de abril – Teatro Fundadores

Halestorm – Bogotá – 12 de abril – Royal Center

Dream Theater – Bogotá – 18 de abril – Movistar Arena

Jinjer – Bogotá – 21 de abril – Teatro Astor Plaza

U.D.O. – Medellín – 23 de abril – Teatro Pablo Tobón Uribe

U.D.O. – Bogotá – 24 de abril – Teatro Pablo Tobón Uribe

Megadeth – Bogotá – 26 de abril – Movistar Arena

Megadeth – Bogotá – 27 de abril – Movistar Arena

In Flames – Bogotá – 28 de abril – Royal Center

Tankard – Bogotá – 29 de abril – Ace of Spades Club

Mayores detalles sobre estos eventos pueden ser verificados en los sitios oficiales de sus ‘venues’, las tiqueteras, y las redes sociales de cada una de las agrupaciones.