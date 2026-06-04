Revelan novedades sobre la lesión de Neymar: ¿Llega a participar en el Mundial 2026?

Neymar es una de las grandes estrellas del fútbol internacional. Aunque el brasileño está en un momento de cierre en su carrera, su talento es indudable, y miles de personas sueñan con poder ver a este astro en una nueva Copa del Mundo.

El delantero que milita en el Santos logró formar parte de la convocatoria de Brasil, a pesar de una gran cantidad de dudas, y polémica alrededor del llamado definitivo de la ‘canarinha’.

Su gran convocatoria encantó a miles de fanáticos, sobre todo por la nostalgia que genera verlo en la cancha. Sin embargo, su presencia en el Mundial de 2026 ha acabado por estar en duda, sobre todo por una importante lesión.

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La actualidad física de Neymar está sujeta a dudas, y miles de fanáticos se han preocupado por la posibilidad de que lo bajen de este torneo. No obstante, esta situación ha tenido novedades en las últimas horas.

¿Neymar llegará al Mundial de 2026? Revelan importante novedad

La participación de Neymar en este Mundial de 2026 es, sin lugar a dudas, uno de los grandes atractivos de esta competencia. La llegada de Brasil a este torneo, con la presencia de este astro a enamorado a miles.

Particularmente, el delantero demostró su talento y esfuerzo en Santos, con el objetivo de poder llegar a esta Copa del Mundo. A pesar de varias críticas, Ancelotti cumplió el sueño de muchos al incluirlo en su convocatoria.

Sin embargo, aunque Neymar ya está en la concentración de Brasil para este torneo, el delantero podría perderse esta competencia, por su estado físico.

El delantero sufrió una importante lesión en su pantorrilla que lo ha dejado fuera de los amistosos de preparación, e incluso, lo dejarían en riesgo de perder los primeros choques del Mundial 2026.

En los últimos días, Neymar ha realizado estudios en su pantorrilla para conocer el alcance de esta lesión. Luego de varios días de especulación se han revelado novedades sobre su estado físico, y las posibilidades de ser parte de la Copa del Mundo.

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Según reveló el periodista, Fabrizio Romano, a través de sus redes sociales, a pesar de estas dudas, Neymar formará parte del Mundial de 2026 igualmente, y de hecho, usará la camiseta número 10, que ha sido tan icónica para Brasil en la historia de este torneo.

Neymar confirmed for the World Cup despite the injury and he's keeping the number 10 shirt. 🇧🇷 pic.twitter.com/mZJxIxBQnn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Esta decisión ha emocionado a miles de fanáticos, quienes anhelan poder ver a Neymar usar la camiseta de Brasil.