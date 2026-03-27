Dirk Verbeuren reveló la verdad detrás del final de Megadeth ¿Cuándo será su último concierto?

Los fans del heavy metal están contando los días para todo lo que será el último show en vivo de Megadeth en Bogotá y en general en su gira de despedida. Según dieron a conocer los artistas en los últimos meses, la banda ya tiene todo listo para despedirse de sus fans por todo lo alto y retirar para siempre de los escenarios en un momento que ellos consideran que sería el más prudente.

La agrupación dio inicio a su carrera en 1983 y desde entonces han dejado huella en todos sus seguidores, en especial por sus canciones icónicas que lograron posicionarlos como los mejores de la industria. Pese a eso, todos los artistas tomaron la decisión de poner un punto final a este capítulo de su carrera, dejando de lado la música y priorizando la salud de todos los músicos.

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¿Por qué se va a acabar Megadeth? Esta sería la verdad

Hay varias teorías en torno a todo lo que será el fin de la agrupación; por un lado, hay quienes dicen que sería por diferencias entre los músicos. Sin embargo, el verdadero motivo no tendría nada que ver con esto, pero sí con la salud de todos los músicos y en especial de Dave Mustaine, quien ya varias veces ha hablado del tema.

Ahora, Dirk Verbeuren, baterista de la banda, volvió a hablar de todo lo relacionado a este tema, dejando claro el motivo de su baja de los escenarios. “Prefiero girar a pleno rendimiento en los próximos tres años antes de que la cosa se desmorone y no estar a la altura de lo que espera la gente de nosotros”, aseguró el artista en medio de una entrevista con Classic Rock History.

También, habló de cómo tomó la noticia cuando le dieron a conocer que este disco de la banda sería el último y con el que se van a despedir de todos sus seguidores. Allí, aseguró que nada de esto fue una sorpresa; desde el principio sabía que todo iba a tener un fin y, aunque nunca dimensionó cuándo sería, sí sabía que el día llegaría pronto.

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“Yo no creí que fuera a suceder ahora, pero cuando nos lo dijo, pensé: ‘Bueno, ahora sí, quizás sea el momento adecuado. Si él cree que es el momento adecuado, entonces probablemente sí lo sea’ y tenía que respetar esa decisión”, mencionó el baterista.

Todo esto haciendo referencia a que la decisión la tomó Dave Mustaine, quien lleva ya un tiempo luchando con una enfermedad que podría dejarlo sin tocar la guitarra pronto. Pese a eso, el cantante aún se siente en capacidad de cantar una última vez para sus fans, hasta el último concierto que sería en tres años en Europa.