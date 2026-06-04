Víboral Rock 2026 llega con 33 bandas de ROCK nacionales e internacionales en Antioquia: entérese
Víboral Rock se prepara para una nueva edición llena de emociones, y una buena causa llevada a los fanáticos gracias al rock.
Víboral Rock se prepara para una nueva edición llena de emociones, y una buena causa llevada a los fanáticos gracias al rock.
El Víboral Rock 2026 es uno de los grandes eventos de este año, en el que se presentarán emociones imperdibles para los amantes de este género. Los fanáticos del rock en Antioquia podrán disfrutar de bandas brillantes, tanto de la escena nacional como internacional.
Miles de fanáticos se reunirán en El Camen de Víboral, para este festival que tendrá lugar desde este 4 de junio, hasta el próximo domingo 7 con shows inolvidables.
Más noticias: Próximos conciertos rock Colombia 2026: No Te Va Gustar, Megadeth y más en abril ¿Cuándo y dónde?
Si usted no quiere perderse de este evento, para así disfrutar de cada una de sus emociones, aquí les tenemos todos los detalles, incluidas las bandas que estarán presentes, y los horarios.
Sin lugar a dudas, el Víboral Rock se ha convertido en uno de los eventos tradicionales de rock en el país en los últimos años. Desde su gran inicio en 2005, miles de fanáticos han disfrutado de shows imperdibles.
Claramente esto no será la excepción en 2026, con lo que será una edición imperdible que tendrá a varias bandas brillantes, no solo de talla nacional, sino también de fuera de Colombia.
Más noticias: El disco de rock que marcó la década de los ’80’s: redefinió la música por completo
Este evento tendrá 33 bandas en total, que se dividirán en 4 jornadas brillantes que cerrarán el próximo domingo 7 de junio.
La agenda de este festival está dispuesta de la siguiente manera:
Conciertos de 4:00 p.m. a 12:30 a.m.
Conciertos de 3:00 p.m. a 12:00 a.m.
Conciertos de 2:00 p.m. a 12:40 a.m.
Cabe recordar que la gran mayoría de estos shows tendrán lugar en el Parque Principal El Carmen de Víboral, y su ingreso es gratuito. Del mismo modo, se recuerda que este evento también tendrá fines benéficos, con un aporte de 2 kilogramos de concentrado para perro o gato por jornada.