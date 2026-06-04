Víboral Rock 2026 llega con 33 bandas de ROCK nacionales e internacionales en Antioquia: entérese

El Víboral Rock 2026 es uno de los grandes eventos de este año, en el que se presentarán emociones imperdibles para los amantes de este género. Los fanáticos del rock en Antioquia podrán disfrutar de bandas brillantes, tanto de la escena nacional como internacional.

Miles de fanáticos se reunirán en El Camen de Víboral, para este festival que tendrá lugar desde este 4 de junio, hasta el próximo domingo 7 con shows inolvidables.

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Si usted no quiere perderse de este evento, para así disfrutar de cada una de sus emociones, aquí les tenemos todos los detalles, incluidas las bandas que estarán presentes, y los horarios.

¿Qué bandas estarán en el Víboral Rock 2026?

Sin lugar a dudas, el Víboral Rock se ha convertido en uno de los eventos tradicionales de rock en el país en los últimos años. Desde su gran inicio en 2005, miles de fanáticos han disfrutado de shows imperdibles.

Claramente esto no será la excepción en 2026, con lo que será una edición imperdible que tendrá a varias bandas brillantes, no solo de talla nacional, sino también de fuera de Colombia.

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Este evento tendrá 33 bandas en total, que se dividirán en 4 jornadas brillantes que cerrarán el próximo domingo 7 de junio.

Agenda del Víboral Rock y shows

La agenda de este festival está dispuesta de la siguiente manera:

Jueves 4 de junio (Parque Educativo Agua, Barro y Biodiversidad):

4:00 p.m. – Concierto Kuprá Academia Creativa

5:00 p.m. – Concierto Pedagógico: Skatofilia

6:30 p.m. – Documental: Metal Medallo. Si quieres paz, prepara la guerra. / Conversatorio con: Juan Diego Parra Valencia

8:00 p.m. – Concierto: Verum West

Viernes 5 de junio:

2:30 p.m. a 6:00 p.m. – Cambalache rock: intercambios de CDs, vinilos, camisetas de rock, accesorios.

2:30 p.m. a 10:00 p.m. – Jornada de recolección de concentrado y adopción.

4:00 p.m. a 11:00 p.m. – Feria Artesanal Víboral Rock.

Conciertos de 4:00 p.m. a 12:30 a.m.

Bombas x Minuto

Los Hijos de Papi y Mami

The Lemon Brothers Band

Estado de Coma

AudioDisturbio

Orden Kaótico

Rattus Rattus

Skatofília

Grito

Código Rojo

Sábado 6 de junio

9:00 a.m. – Clínica – Laboratorio de guitarra: experimentación y perfeccionamiento técnico en la guitarra eléctrica (Alex Molina, desde Biblioteca Carlos Jiménez)

10:00 a.m. – El Renacuajo Festivalero

11:00 a.m. – Clínica – Mantenimiento y cuidado de instrumentos musicales (Juan Pablo Sierra, desde Galería de Arte)

1:00 p.m. – Competencia Skateboard “Skate or Rock”. Vol. 3.

2:30 p.m – Cambalache rock: intercambios de CDs, vinilos, camisetas de rock, accesorios.

2:30 p.m – Jornada de recolección de concentrado y adopción.

4:00 p.m – Feria Artesanal Víboral Rock.

Conciertos de 3:00 p.m. a 12:00 a.m.

Bruja

Solsticio

Aphangak

Ossuary

Master Forest

Askariz

Poison The Preacher

Total Death

Revenge

Sarcófago (The laws performing)

Domingo 7 de junio

1:00 p.m. – Jornada académica – Navegantes Sonoros: Herramientas clave de producción, management y derechos de autor para la música actual (Tito Medina Jiménez y Christian de la Espriella en Biblioteca Carlos Jiménez)

2:30 p.m. – Cambalache rock: intercambios de CDs, vinilos, camisetas de rock, accesorios.

2:30 p.m. – Jornada de recolección de concentrado y adopción.

4:00 p.m. – Feria Artesanal Víboral Rock.

Conciertos de 2:00 p.m. a 12:40 a.m.

Quinto Voltaje

My Depressing Sundays

Teresa Terracota

Picknyck

Locotina

Stian Marty

La Cordillera

Pornomotora

Sucerkia

Ferales

La Malafarra

Rey Gordiflón

Cabe recordar que la gran mayoría de estos shows tendrán lugar en el Parque Principal El Carmen de Víboral, y su ingreso es gratuito. Del mismo modo, se recuerda que este evento también tendrá fines benéficos, con un aporte de 2 kilogramos de concentrado para perro o gato por jornada.