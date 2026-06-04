Gobierno decreta nuevo festivo en Colombia para este 2026: ¿Cuándo y cuál es la razón?

Colombia es, sin lugar a dudas, uno de los países con mayor cantidad de festivos en el mundo. Los colombianos gozan de varias jornadas de descanso, gracias a días de celebración tanto por motivos nacionales, como religiosos.

Durante los próximos meses se darán varios de estos días de descanso. Sin embargo, el Gobierno de Colombia declaró uno nuevo que dirá presente en el calendario nacional.

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Para que lo tenga claro y sepa cuando tendrá lugar, aquí le contamos los detalles sobre este nuevo decreto, y la razón para este nuevo día de fiesta nacional.

Gobierno decreta nuevo festivo en Colombia para 2026

El Gobierno de Colombia sorprendió a los habitantes del país al revelar la llegada de un nuevo festivo al calendario nacional durante este 4 de junio. La nación tendrá un nuevo día de fiesta, en el cual los colombianos podrán gozar de un día de descanso.

Este decreto tiene efecto inmediato, por lo que tendrá lugar en este mismo 2026. La fecha elegida para esto es el 9 de junio, con motivo de la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de la nación.

Al tratarse de un festivo que ya se celebrará en este año, el día que contará para el puente en este 2026 será el lunes 13 de julio, lo que suma un nuevo descanso a los ya planteados para los próximos días.

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Particularmente, Colombia tiene 18 días festivos, y en este caso se suma uno nuevo al calendario, por lo que la cifra total será de 19 puentes en la nación.

La llegada de este festivo fue sancionada a través de la ley 2578, promulgada durante el pasado 1 de junio.

Y tendremos nuevo festivo!



Este año será el 13 de julio! pic.twitter.com/2fm7Gb6Evq — Clara (@claragiraldo) June 4, 2026

Sin lugar a dudas este decreto sorprendió a todos, pero también desató reacciones positivas en redes sociales, al revelar que el país contará con una nueva festividad que dará paso a un puente laboral.

Cabe recordar además que, en el caso de este 2026 ocurrirá el Mundial de la FIFA, por lo que el 13 de julio podrá disfrutar de un nuevo día de descanso, en el que, además disfrute de lo mejor del balompié en Colombia y el mundo.