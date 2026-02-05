Megadeth rompe histórica marca por primera vez en su carrera: superó a Taylor Swift y Bad Bunny

Megadeth es una de las bandas más grandes de la historia del metal. Esta agrupación es considerada líder en su género, y ha sido capaz de enamorar a miles de fanáticos, gracias a su capacidad de lanzar himnos generacionales.

Muestra del legado y poderío de los liderados por Dave Mustaine es la gran discografía de esta banda, la cual llegó a su fin este 2026.

Megadeth lanzó un álbum homónimo como último lanzamiento antes de su retiro, con el cual destacó como una banda inolvidable, pero, incluso logró una histórica marca por primera vez en su carrera.

Megadeth rompe histórica marca por primera vez en su carrera

Indudablemente, Megadeth tiene una de las trayectorias más extensas y laureadas en la historia de la música. Esta banda logró brillar de manera destacada por décadas, pero, incluso así todavía tiene varias marcas que no ha logrado romper.

Una de ellas quedó atrás en este 2026, ya que es el año en que Megadeth rompió una marca inolvidable, con la que se posicionó por encima de artistas de talla mundial.

La agrupación de ‘Symphony of Destruction’ o ‘Peace Sells’ superó a Taylor Swift y a Bad Bunny en el comienzo de este 2026. Esto se debe gracias a que Megadeth se posicionó por primera vez en su historia como número 1 del listado de Billboard.

Esto fue con su álbum homónimo, el cual llegó a posicionarse en la cima de este listado, el cual presentó su top 10 de la siguiente manera:

1- Megadeth – Megadeth

2- I’m The Problem – Morgan Wallen

3- The Art of Loving – Olivia Dean

4- With Heaven On Top – Zach Bryan

5- Don’t Be Dumb – A$AP Rocky

6- The Life of a Showgirl – Taylor Swift

7- Slime Cry – YoungBoy Never Broke Again

8- KPop Demon Hunters – Soundtrack

9- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

10- SOS – SZA

Esta, sin dudas, es una muestra notable del poder de Megadeth, y también del gran legado que posee esta agrupación dentro de la industria musical.

Por el momento, Dave Mustaine y compañía se centran en promocionar este álbum de retiro, pero, también se espera que brille alrededor del mundo, con lo que será su última gira como banda en Colombia, y más países alrededor del mundo.