Lista con los nombres de todas las canciones del último álbum de Megadeth

La legendaria banda de thrash metal Megadeth anunció que se despedirá de los escenarios con una gira mundial que pondrá fin a más de cuatro décadas de carrera. Bajo el nombre “This Was Our… Life Tour”, el grupo liderado por Dave Mustaine recorrerá distintas ciudades del mundo para agradecer a sus seguidores por años de lealtad y música.

Como parte de esta gira, Megadeth se presentará por última vez en Bogotá el 26 de abril de 2026, en el Movistar Arena. Este concierto será una de las paradas más esperadas del tour en Sudamérica y marcará un cierre especial para los fanáticos colombianos que han seguido de cerca la trayectoria de la banda.

En esta presentación, Mustaine estará acompañado por Teemu Mäntysaari en la guitarra, James LoMenzo en el bajo y Dirk Verbeuren en la batería, la formación que ha mantenido vivo el sonido clásico del grupo en los últimos años.

Megadeth lanza su último álbum

Junto al anuncio de su gira de despedida, Megadeth también confirmó el lanzamiento de su último trabajo discográfico, un álbum homónimo que saldrá a la venta el 23 de enero de 2026 bajo el sello Tradecraft, en colaboración con BLKIIBLK y Frontiers Label Group.

El disco incluirá el primer sencillo “Tipping Point”, estrenado a comienzos de octubre junto a su video oficial, y un bonus track que es la nueva versión de “Ride The Lightning”, tema que Mustaine coescribió junto a miembros de Metallica en 1984.

A continuación, la lista completa de canciones del álbum Megadeth (2026):

Tipping Point I Don’t Care Hey, God?! Let There Be Shred Puppet Parade Another Bad Day Made To Kill Obey The Call I Am War The Last Note Ride The Lightning (Bonus Track)

Este nuevo trabajo representa el cierre de una etapa fundamental en la historia del metal. Con más de 50 millones de discos vendidos y un premio Grammy, Megadeth se despide dejando una huella imborrable en la música y en generaciones de fans que crecieron con su sonido.