El género por el que Dave Mustaine de Megadeth siente desprecio: “Gracias a Dios desapareció”

Algunos géneros musicales nunca han tenido una relación cercana con el rock y el metal, ya sea por falta de afinidad sonora o simplemente por preferencias artísticas. En esta ocasión, el reconocido líder de Megadeth, Dave Mustaine, reveló cuál es ese género que, según él, le genera un claro rechazo y del que incluso agradece su desaparición. Hace un tiempo, el guitarrista de Megadeth dio a conocer detalles sobre todo lo relacionado a su papel en la música. Para comenzar, aseguró que con el paso de los años logró consolidar sus canciones y el género en lo más alto, por eso tiene claro cuáles son esos subgéneros que no le aportarían en este momento a la industria musical.

¿Cuál es la música que Dave Mustaine de Megadeth no soporta?

El reconocido músico decidió hablar sobre la forma en la que, sin duda, la música logró cambiar su vida de forma radical. Sin embargo, es consciente de la forma de decir cuál es ese género que considera no le aporta nada y se alegra porque hace unos años desapareció por completo.

Así lo confesó en medio de una entrevista con LifeMinute, en donde habló sobre esa música que salió en los 2000, se posicionó en un momento, pero no duró mucho en lo más alto. “Hubo una época en los 2000 en la que había unos grupos que se llamaban ‘nu metal’ y no hacían solos. ¿Por qué no hacían solos? No sabían ni hacer solo”, confesó.

Además, agregó que ese tipo de música es como la que hacen Linkin Park, Korn, Deftones, System of a Down, entre otras bandas. Pero considera que todo lo que no le gustaba ya desapareció, así que con el paso de los años, fueron aprendiendo a hacer solos y trabajar en música que le gustara un poco más al público.

“Si estás en un grupo de nu metal, probablemente te sentirías desafiado tocando ‘Johnny B. Goode’, por eso me alegra que todo esto hubiera desaparecido”, mencionó el cantante.

Al hablar de su género y canciones favoritas, aseguró que él se queda con todo lo relacionado al rock clásico y esas canciones de metal que sin duda se han posicionado a lo largo de los años. En especial todas aquellas en donde la guitarra es la verdadera protagonista, que sin duda marca un sentimiento y una conexión con el público.