Próximo partido de la Selección de Colombia será en el Pascual Guerrero, ¿Contra quién jugará?

La Selección Colombia vive un partido clave en su preparación este 6 de octubre ante Perú. La ‘tricolor’ ha disputado amistosos de alto nivel en esta fecha FIFA luego de su caída en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras la derrota sufrida ante Suiza, Colombia busca un nuevo universo de jugadores y una identidad de juego revolucionaria que le permita ser protagonista en los próximos torneos internacionales.

Esta fecha FIFA ha estado llena de emociones. Sin embargo, los hinchas de la ‘tricolor’ ya empiezan a mirar hacia adelante, de cara a los próximos partidos del equipo ‘cafetero’.

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Si usted es uno de ellos, aquí le contamos que Colombia volverá a jugar en territorio nacional próximamente, y le revelamos todos los detalles a continuación.

Próximo partido de la Selección de Colombia será en el Pascual Guerrero

Luego de la salida de James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero, la selección Colombia ha empezado su búsqueda para dar con un nuevo universo de jugadores, quienes serán los protagonistas del nuevo ciclo.

Colombia ha organizado varios amistosos de cara a sus próximos compromisos competitivos, con un inicio de gran importancia en este final de septiembre e inicio de octubre.

Los primeros 3 partidos de preparación para la ‘tricolor’ han sido frente a México, Paraguay y Perú. Sin embargo, la ‘tricolor’ ya empieza a mirar hacia adelante, y de hecho, tiene pautados encuentros para su próxima fecha FIFA.

Luego de esta serie de encuentros internacional, Colombia y las demás selecciones volverán a las canchas de juego en el mes de noviembre.

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Para dicho momento del año, Colombia tiene preparados 2 cotejos amistosos, en los que se enfrentará a Chile con fines benéficos.

La ‘tricolor’ recaudará fondos en estos partidos para apoyar a los damnificados en el país tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

Esta planificación plantea 2 amistosos, los cuales se jugarán el 13 y el 17 de noviembre. El primero de ellos ocurrirá en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo será en el Estadio Nacional, Santiago de Chile.

Sin lugar a dudas, estos partidos serán imperdibles, por lo que la atención se pondrá en estos cotejos para la ‘tricolor’ de cara a su futuro deportivo.