Eliminatorias Conmebol tendrían cambio total para el Mundial 2030: ¿Afecta a Colombia?

El Mundial de 2030 empieza su etapa de preparación. Aunque la edición de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA llegó a su fin hace apenas meses, grandes combinados confían en volver a llegar a este torneo por todo lo alto.

Entre las que comienzan su camino hacia esta competencia resaltan las de Conmebol. Esta confederación volverá a buscar llevar a sus mejores equipos.

Sin embargo, para el 2030 prepara cambios importantes, ya que 3 de sus selecciones cuentan con pase directo al torneo, a causa de su condición de anfitriones.

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Con esta clasificación directa, las eliminatorias rumbo al nuevo torneo prepararían un cambio total en su formato, y aquí se lo contamos al detalle.

Eliminatorias Conmebol tendrían cambio total para el Mundial 2030

La Copa Mundial de la FIFA 2030 será una de las más especiales de la historia. Este torneo presentará lo mejor del fútbol nuevamente, con seleccionados que soñarán con llevar su bandera a lo más alto.

Sin embargo, este torneo particularmente será el primero que cuente con un total de 6 anfitriones. Estos son: Portugal, España, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Estos 6 países ya cuentan con su pase asegurado al torneo. En un principio se había mencionado la posibilidad de que el torneo se viera ampliado a 64 equipos, no obstante, esto quedaría descartado.

De acuerdo a rumores cercanos a Conmebol, el torneo volverá a ser de 48 equipos, pero para no hacer una reestructuración rotunda del proceso de clasificación, las 3 anfitrionas jugarán las eliminatorias de igual forma.

Esto causará que la cantidad de cupos se vea reducida de manera notable, ya que Conmebol contaría con un total de 3,5 puestos habilitados, sin contar los de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia y Chile lucharán por estos puestos, con el mismo formato de todos contra todos en el que también participarán los 3 anfitriones.

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Sin lugar a dudas, esto afectaría a la ‘tricolor’, que se deberá esforzar al máximo, con la ambición de asegurar su puesto en este torneo.

Aun así, cabe aclarar que esto no ha sido confirmado ni por FIFA, ni por Conmebol de forma oficial, por ello, los combinados nacionales y sus hinchas deberán estar atentos a próximos anuncios.