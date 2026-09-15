Selección Colombia jugará amistoso benéfico en Cali: fecha, rival y todo lo que debe saber

La Selección Colombia se prepara para un gran cierre de 2026. El equipo ‘tricolor’ empieza la preparación para un nuevo proceso, luego de haber caído eliminado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra el combinado de Suiza.

Por un lado, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán choques preparativos este mismo mes de septiembre, donde redefinirá su orden táctico y el nuevo universo de jugadores.

Sin embargo, también empieza a preparar amistosos para el mes de noviembre, con un partido benéfico incluido en la ciudad de Cali.

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En caso de que se haya perdido los detalles de estos próximos encuentros para la ‘tricolor’ en el final de este 2026, aquí les contamos todo lo que debe saber.

Selección Colombia jugará amistoso benéfico en Cali

La Selección Colombia empieza un nuevo camino. Luego de su caída en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ‘tricolor’ confía en prepararse para próximas competiciones de una mejor manera.

Para ello, tendrá partidos amistosos que serán el cierre de este año 2026, y que le permitirán mejorar su desempeño en la cancha.

En septiembre habrán algunos de estos encuentros. Sin embargo, la ‘tricolor’ también empieza a prepara sus cotejos para el mes de noviembre, cuando vuelva a disputarse una nueva fecha FIFA.

Para ese mes, la ‘tricolor’ reveló que tendrá 2 partidos amistosos, frente al combinado de Chile. Uno de ellos tendrá lugar en la ciudad de Cali, y sus fines serán benéficos.

A través de un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol explicó que la recaudación de este partido será destinada a apoyar las labores de reconstrucción y apoyo a las zonas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

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Del mismo modo, Colombia también jugará ante Chile en condición de visitante, para así cerrar esta fase de doble partido ante el equipo de ‘La Roja’.

En cuanto a las fechas, el cronograma de estos partidos se definió de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre de 2026

Colombia vs. Chile

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia

Martes 17 de noviembre de 2026

Chile vs. Colombia

Lugar: Estadio Nacional, Santiago de Chile, Chile

Por el momento se desconoce la hora exacta de estos encuentros, aunque se espera que se revelen los detalles restantes en las próximas semanas.