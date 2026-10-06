El cantante de rock que pudo ser el reemplazo de Chester Bennington en Linkin Park; harían historia

En días pasados, se dio a conocer que hay una canción inédita de Linkin Park en donde un famoso artista, integrante de reconocida banda de rock, es uno de los protagonistas. Aunque muchos hablaron sobre este sencillo hace un tiempo, no se había confirmado nada relacionado con lo que sería este éxito musical.

Ahora, Mark Hoppus, bajista y cantante de la famosa agrupación Blink 182, quien en medio de una sesión de preguntas y respuestas con Linkin Park, en el lanzamiento del documental ‘Unshatter’, confesó que tiene una canción inédita con esta banda. Sin embargo, por diferentes motivos de los que prefieren no dar detalles, tomaron la decisión de no darla a conocer ante el público, así que hasta ahora ese sencillo no es conocido por muchas personas.

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¿Mark Hoppus sería el reemplazo de Chester Bennington en Linkin Park?

Desde que se dio a conocer la noticia sobre la canción que tiene el vocalista de Blink 182 con Linkin Park, muchos empezaron a hablar sobre si él sería el reemplazo de Chester Bennington. Sin embargo, la unión de estos artistas se habría dado solo con el fin de que las bandas pudieran hacer una colaboración en lo que sería su último disco, ‘From Zero’.

Así se puede ver en el documental, cuando en medio de una conversación Mike Shinoda explica que fue invitado para que diera un feedback sobre todo lo que estaban haciendo en el estudio musical y también para lograr una colaboración. Justo en ese momento, se habla de la canción que habrían grabado, así que menciona: “¿Qué ha pasado con mis tomas de voz? Ya no salgo en la grabación” a lo que Shinoda le responde que era mucho para esta corta canción.

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Sin embargo, entre risas, todos los artistas empiezan a hablar sobre lo que podría ser una futura colaboración en donde las dos bandas puedan mostrar todo su talento. Siempre teniendo en cuenta que sería algo que harían todos juntos, sin que se hable de que llegaría de manera definitiva a Linkin Park.

Todos los detalles sobre la unión de estos artistas se pueden ver en su nuevo documental ‘Unshatter’ que se estrenó en salas de cine el pasado 30 de septiembre del 2026 y se espera que llegue a las plataformas de streaming en las próximas semanas.