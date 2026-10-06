¿Cuándo se celebrará SOFA en Bogotá en 2026? Detalles del evento: Fechas, lugar, horarios y más

La capital del país será nuevamente el espacio perfecto para recibir a todos los fans del anime, el ocio y la fantasía, así que poco a poco se han ido conociendo los detalles de lo que será la nueva edición del SOFA 2026. Tal y como ya es costumbre, el evento se va a realizar en Corferias desde el ocho y hasta el 12 de octubre del 2026 con muchos invitados que harán de esta edición algo completamente diferente.

Esta es la versión número 17 del Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) y se espera que cuente con la presencia de más de 100 mil personas amantes de los videojuegos, el cosplay, el k-pop y toda la cultura geek que es protagonista durante estos cinco días. Además, para este año, todo va a girar en torno a los juegos, así que los asistentes podrán disfrutar de múltiples espacios para conocer la oferta de los videojuegos nacionales.

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También habrá un espacio para los amantes de Tetris, League of Legends, Mario Kart, FIFA, entre otros juegos que se destacan entre los más populares de la industria de los videojuegos. A esto se suman los espacios para los cosplays, pues diferentes personas podrán participar en la competencia World Cosplay Summit, donde los ganadores van a representar a Colombia en Nagoya, Japón.

¿Cuál es el precio de las entradas para el SOFA 2026?

Para la edición del SOFA 2026 hay varias opciones en cuanto a las boletas con el fin de que las personas puedan ingresar todos los días, tener un precio preferencial, entre otros.

Entradas generales jueves y viernes: $27.000

Entradas generales sábado, domingo y lunes: $34.000

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En el caso de que los interesados en ingresar los cinco días al SOFA, podrán acceder al SOFA Pass, el cual incluye una entrada individual general y tiene un precio de $128.000. También está la opción de Family Pass, que le dará acceso a cuatro entradas para cuatro personas con un descuento de $3.000 en cada una de las boletas.

Los niños menores de siete años y los adultos mayores de 70 años podrán ingresar gratis al evento presentando su documento de identidad original. Recuerde que la entrada de las boletas estará habilitada hasta agotar el aforo de cada día.

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La programación del evento cambia según el día; las charlas, presentaciones, concursos y juegos estarán disponibles desde las 12:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m. con algunas excepciones. Así que todos pueden pasar todo el día disfrutando de los diferentes espacios, pasarelas y espacios con invitados nacionales e internacionales.