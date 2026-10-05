Excompañero de Jhon Jáder Durán hace polémica confesión sobre el colombiano: “no le importaba nada”

Jhon Jáder Durán se ha convertido en uno de los jugadores protagonistas en el mundo del fútbol este 5 de octubre. El colombiano que actualmente milita en el Benfica de Portugal se ha puesto en el foco de atención.

Este revuelo alrededor de su nombre se ha debido al hecho de que uno de sus antiguos compañeros reveló una polémica confesión sobre este delantero.

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Gracias a estas declaraciones, el nombre de Durán se ha convertido en tendencias en redes sociales, y aquí les contamos los detalles de lo sucedido.

Excompañero de Jhon Jáder Durán hace polémica confesión sobre el colombiano

La trayectoria de Jhon Jáder Durán ha sido una de las más polémicas en los últimos años. El delantero colombiano optó por salir del fútbol de Europa, para dirigirse al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Este fichaje rompió récords y se convirtió en un trato millonario para la carrera de Durán. Sin embargo, desde entonces el nivel del colombiano no ha sido el mismo.

El talento ofensivo por parte de este ariete se mantiene, aunque los resultados no han sido los esperados. Frente a esto, Durán ha salido a préstamo por clubes de la talla de Zenit, Benfica o Fenerbahce.

En este último, Durán compartió vestuario con varias figuras internacionales. Una de ellas fue el mediocampista brasileño Fred.

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Este jugador estuvo en el mismo equipo del colombiano, y recientemente dejó una polémica declaración sobre el comportamiento de Durán.

“A Jhon Durán no le importaba nada. Le deciamos ‘vamos a entrenar’ y respondía ‘no, yo ya soy rico, y estoy cómodo'” reveló Fred, quien catalogó al colombiano como el jugador más loco con el que compartió.

El brasileño Fred sobre el compañero mas loco con el que jugó: “Fue John Durán. A ese tipo no le importa nada. Le decíamos vamos a entrenar y respondía: ‘no, ya soy rico y estoy cómodo, ya salvé mi vida y tres generaciones de mi familia’. Me ponía nervioso, pero es un tipo divertido y una gran persona. Ahora creo que va a tener un hijo, espero que se haya calmado un poco, que se haya serenado”. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 5, 2026

De acuerdo con el brasileño, Durán estaba tranquilo de ya haber asegurado su vida y la de su familia, por lo que usaba este tipo de bromas en el día a día.

🇨🇴😅 “YA SOY RICO, NO NECESITO CORRER” 🇧🇷🗣️ La respuesta que le daba JHON JADER DURÁN a FRED en los entrenamientos de Fenerbahçe. 🗣️ Fred: “Le decíamos que fuera a entrenar y nos respondía eso. Después se iba a la enfermería.” 😳💰 “Cuando se fue al Zenit le dije que ganaría más dinero y me respondió: ‘CUÁNTO MÁS, MEJOR’”. “El contrato que le hicieron en Al-Nassr era surrealista. Ya compró Colombia entera” ‼️💰 https://t.co/xNNUq85aC2 — Toque Sports (@ToqueSports) October 5, 2026

Claramente, esto ha generado una gran cantidad de polémica, sobre todo entre los fanáticos que desean volver a ver la mejor forma por parte de Durán.

Por el momento, el delantero no se ha referido a estas declaraciones por parte de su excompañero, y el colombiano parece estar centrado en esta etapa de su carrera, en la que milita en el Benfica de Portugal.