Despedida de Messi HOY Selección Argentina: hora del partido, rival, dónde verlo EN VIVO y más

Lionel Messi brillará por todo lo alto en el mundo del fútbol este 6 de octubre. El histórico jugador se retirará de la selección Argentina, y jugará su gran partido de despedida este martes, con un choque que tendrá la mirada de miles de fanáticos.

El astro pondrá fin a su carrera internacional, luego de haber caído en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la cual se midió al combinado de España.

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En caso de que usted sea uno de los grandes fanáticos de Lionel Messi y de la carrera en selecciones de ‘La Pulga’, aquí le contamos todo lo que debe saber para no perderse su despedida.

Despedida de Messi HOY Selección Argentina: hora del partido, rival y más

El recorrido de Lionel Messi ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más emocionantes en la historia del fútbol de selecciones. El número 10 argentino logró ganar 3 trofeos legendarios con su nación luego de perder varias finales en el camino.

Messi consiguió levantar el animo de miles de fanáticos argentinos durante su trayectoria, y ahora la hinchada buscará devolverlo con una despedida llena de agradecimiento.

Esta será la primera despedida para Lionel Messi, en una carrera que está cerca de su gran cierre, luego de acumular cantidades enormes tanto de goles, como también de asistencias a nivel mundial.

El atacante colgará la camiseta de Argentina, pero antes jugará un último partido frente a su gente este 6 de octubre. Este choque será un cotejo amistoso, en el que el combinado ‘albiceleste’ se medirá a Benín.

Se espera que Messi esté presente desde el inicio del encuentro, en una noche que estará llena de ovaciones, homenajes y momentos inolvidables.

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Este encuentro está pautado para llevarse a cabo este mismo martes, y el puntapié inicial tendría lugar sobre las 6:00 p.m. de Colombia.

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Si quiere ver el partido desde Colombia, le contamos que puede hacerlo a través de la señal oficial de DSports, en los canales 610 y 612.

Sin lugar será un partido imperdible que contará con la presencia de más estrellas que buscarán la victoria para Argentina, y celebrar la trayectoria de Messi dentro de este equipo.