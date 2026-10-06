Dragon Ball Super llega a reconocida plataforma de streaming ¿Cuál es y cuándo se estrena?

Buenas noticias para los fans de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva serie de anime que se podrá ver en plataformas de streaming desde los próximos días. Esta versión no es la original que se lanzó hace un tiempo por Akira Toriyama, sino una mejorada que cuenta con algunas animaciones completamente nuevas y diferentes, que guardan muchos detalles inéditos de la original, que promete posicionarse como una de las más vistas.

Este sería el gran regreso de la producción, así que muchos están al tanto de todo lo que se podría presentar, teniendo en cuenta que quieren seguir con la historia que se contó cuando se presentó por primera vez la producción.

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¿Dónde ver ‘Dragon Ball Super: Beerus’ en Colombia?

Según se dio a conocer en días pasados, la nueva versión de Dragon Ball Super se va a presentar en la plataforma de streaming Crunchyroll desde el próximo 11 de octubre del 2026 y se podrá ver en Colombia sin problema. Además, se dice que antes de que termine el mes, el anime también se podría ver por medio de Netflix y HBO.

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En esta nueva versión se va a mostrar todo lo que pasó tras el despertar del ‘Dios de la destrucción’, quien se enfrenta contra Goku y los Guerreros Z. Esta es una de las batallas más esperadas por los verdaderos fans; así que hay gran expectativa por todo lo que podría pasar, teniendo en cuenta las mejoras y los nuevos efectos que tendrá esta producción.

La historia es la original de Akira Toriyama, con el fin de que los fans puedan ver algunas cosas de lo que se vio en las primeras entregas, pero en esta versión se suma Tadayoshi Yamamuro, quien es el nuevo director general de la animación y quien estuvo de cerca en el diseño de los personajes.