El único futbolista expulsado 2 segundos después de entrar a la cancha: récord sigue vigente

Una expulsión de un futbolista puede ser fruto de uno de los momentos más insólitos de la historia. Figuras del balompié han sido capaces de lograr récords totalmente brillantes en el deporte y así sellar su nombre dentro de un deporte legendario.

Muchos de estos récords han sido positivos. Aun así, otros nombres han llegado a ser recordados por récords negativos o totalmente insólitos para los amantes del balompié.

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Uno de ellos está relacionado justamente a las tarjetas rojas, y por ello, aquí les destacamos justamente el récord a la expulsión más rápida en la historia de este deporte, con tan solo 2 segundos en cancha.

La expulsión más rápida en la historia de un futbolista

Sin lugar a dudas, el fútbol ha contado con varias rojas memorables. Grandes jugadores han sido expulsados de forma inesperada en momentos claves de partidos inolvidables.

Varias leyendas han visto a sus figuras ser expulsadas en momentos insólitos. Sin embargo, hay un caso que supera esta categoría de forma enorme por encima de los demás.

Se trata de, nada más y nada menos que, Lee Tod, un delantero escocés que fue parte del Cross Farm Park Celtic. Este jugador fue expulsado en un partido en el año 2000 solo a los 2 segundos de haber ingresado a la cancha.

Esto pasó luego del pitado inicial, por una palabra ofensiva que dijo y que el árbitro cometió como una ofensa en su contra.

Dicha situación ocasionó la expulsión más rápida en este deporte, con apenas 2 segundos dentro de la cancha. Claramente esto dejó a varios atónitos, y de hecho, es un récord que aun no ha sido superado.

Otras figuras también han sido expulsados a pocos minutos de ingresar en la cancha, aunque, el caso de Todd es el más particular por el tiempo que duró en el campo.

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Sin lugar a dudas, el fútbol ha contado con varios récords impresionantes, y muchos de ellos se han convertido en historia pura del deporte.

El fútbol ha sido fuente de momentos increíbles que han llegado a enamorar a miles de fanáticos, quienes viven este deporte con gran pasión, tanto de manera local, como con momentos icónicos a nivel internacional, y que hoy son parte del gran museo del balompié como disciplina.