Comunicado oficial de Radioacktiva por la intermitencia y fallas en sonido: esta es la razón

Durante este 1 de julio hemos sufrido algunas fallas e intermitencias en la señal radial de Radioacktiva. Les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas frente a estas dificultades que han imposibilitado el desarrollo de El Gallo y el resto de nuestra programación.

Una interferencia ha evitado que la señal pueda escucharse con claridad, lo que nos ha obligado a detener la operación temporalmente en Bogotá mientras solucionamos estas complicaciones.

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Frente a esto, les presentamos un comunicado oficial con los detalles y soluciones para esta situación:

“Amigos del Planeta rock…

Les contamos la verdad, como siempre: tenemos dificultades técnicas en nuestra cabina de Bogotá. La consola de emisión presentó fallas y, mientras la ponemos a punto, El Gallo y toda la programación de Radioacktiva se están transmitiendo desde nuestra cabina en Medellín, y en nuestras cuentas de youutbe y Tiktok.

Sí, cambiamos de ciudad, pero no cambiamos de actitud: seguimos al aire, sin cortes, con la misma energía de siempre. Nada de silencios ni pantallazos negros — el rock no se detiene, solo se mudó de estudio por unos días.

Nuestro equipo técnico sigue trabajando full para tener todo listo lo antes posible. Y ojo, que esto no es cualquier arreglo: viene algo nuevo, así que estén atentos estos días.

Gracias por seguir ahí, en la misma frecuencia de siempre, así toque escucharnos con acento paisa por un rato.

Seguimos en sintonía.

Equipo Radioacktiva”.

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Trabajaremos en la mayor rápidez posible para volver a ofrecerles lo mejor del Planeta Rock con normalidad, con nuevas sorpresas que prometen demostrar la calidad y los sonidos icónicos que caracterizan a nuestra emisora.