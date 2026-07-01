¿Qué consolas serán compatibles con GTA 6? Peso en GB aproximado y más del lanzamiento

GTA 6 está cada vez más cerca de su esperado lanzamiento y los jugadores ya se preparan para conocer todos los detalles. Desde las consolas en las que estará disponible hasta el espacio de almacenamiento que podría requerir, el nuevo título de Rockstar Games promete ser uno de los estrenos más ambiciosos de la industria.

Le contamos qué consolas serán compatibles, cuál es el peso aproximado del juego y todo lo que se sabe hasta ahora sobre su lanzamiento. Rockstar Games ha ido revelando detalles que emocionan a todos los amantes de los videojuegos.

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¿Qué consolas serán compatibles con GTA 6?

Desde ya los amantes de los videojuegos se preparan para el gran estreno de una de las franquicias más esperadas de todo el año: Grand Theft Auto VI. Su fecha de lanzamiento está programado para este próximo 19 de noviembre de 2026, por lo que muchos se preguntan desde ya cuáles son las consolas que tendrán disponibles el juego.

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GTA 6 estará disponible únicamente para la generación actual de consolas de alto rendimiento como PlayStation 5 y Xbox Series X o S. Rockstar Games ha decidio descartar versiones para consolas de generaciones anteriores como lo es PS4 o Xbox One.

Hasta el momento no se han piblicado el peso oficial definitiva, pero los analistas de la industrian proyectaron un peso estimado de almacenamiento. Se calcula que la instalación inicial podría ocupar entre 100 y 130 GB, pero con un escenario ampliado podría aumentar hasta a 200 GB.

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Las reservas del juegos ya se encuentran disponibles desde eñ pasado 25 de junio de 2026. Además se anunció que además de la versión estándar, habrá contenido digital extra como vehículos premium y armamento especial.