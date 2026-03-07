Sony anuncia histórico cambio para los juegos de PlayStation: ya no serán lo mismo

Sony y PlayStation son dos de las marcas más grandes en el mundo de la industria de los videojuegos. Miles de jovenes, niños y adultos han tenido su vida marcada por las consolas y entregas de estas franquicias.

Dentro de este universo de títulos, varios han marcado época, sobre todo en lo que se refiere a las producciones exclusivas y únicas de PlayStation.

Sin embargo, recientemente Sony reveló que habrá un importante cambio para los títulos producidos por PlayStation, en un giro inesperado y rotundo para la industria del ‘gaming’.

Sony reveló histórico cambio para los juegos de PlayStation

Títulos de la talla de ‘God of War’, ‘Gran Turismo’ o ‘Ratchet & Clank’ se han convertido en historia pura del ‘gaming’. Estas franquicias han brillado, sobre todo por su exclusividad dentro del universo de PlayStation.

Inicialmente estas fueron sagas que se pensaron de manera exclusiva para el mundo de PlayStation, por lo que nunca se imaginó su llegada ni a Xbox, ni tampoco a PC.

A pesar de que esto fue marcado así por largos años en el mundo del ‘gaming’, hace algún tiempo se presentaron cambios en este formato.

Algunos títulos exclusivos de PlayStation empezaron a llegar otras plataformas, como fue el caso de ‘The Last of Us’, una saga que inicialmente era exclusiva para la franquicia de Sony.

Sin embargo, recientemente Sony habría tomado la decisión de hacer un histórico cambio y es el fin de esto. Los títulos exclusivos de PlayStation volverán a serlo, y dejarán de llegar a PC.

Esto se debería a varios aspectos, aunque, algunos datos revelarían que esto responde a 2 motivos puntuales. El primero de ellos es que, estos títulos no habrían vendido de la manera esperada en PC, lo que generaría un gasto económico innecesario para Sony al hacer estos ‘ports’.

Mientras que por otro lado, la pérdida de la exclusividad en estos títulos en PlayStation estaría disminuyendo la venta de consolas PS5, ya que los usuarios optaban por adquirir una PC.

Aun así, esto habría llegado a su fin, y Sony buscaría revertirlo lo antes posible, sobre todo ante próximos lanzamientos de la talla de ‘Ghost of Yotei’.

Sin dudas, este es un cambio importante para la industria de los videojuegos, donde grandes nombres siguen en combate al máximo por la atención del público.