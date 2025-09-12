Así puede jugar PlayStation 3 desde su celular con un simple truco: sus videojuegos favoritos totalmente gratis

El PlayStation 3 es, indudablemente, una de las consolas más grandes en la historia de la industria de los videojuegos. Este lanzamiento de Sony marcó a varias generaciones, gracias a una amplia cantidad de títulos inolvidables.

En la actualidad, la PS3 ya pasó su ciclo, y la generación actual de consolas corresponde a la PlayStation 5, sin embargo, aun hay quienes recuerdan con cariño la edición 3 de uno de los productos estrellas de Sony.

En caso de que sea uno de estos amantes de la nostalgia, le contamos que puede disfrutar de varios videojuegos de PS3, desde la comodidad de su teléfono celular.

¿Cómo disfrutar videojuegos de PlayStation 3 en su celular?

En el último tiempo, el avance de la tecnología ha permitido sacar del olvido a varias consolas cuyo lanzamiento pasó por muchos años.

Muchos emuladores han permitido disfrutar del uso de consolas antiguas, tanto de Nintendo, como de Sony u otras franquicias.

Estas aplicaciones han revivido títulos antiguos, los cuales pueden ser disfrutados tanto desde la comodidad de su computador, como de su teléfono celular.

En gran parte estos emuladores han permitido disfrutar hasta la generación de PlayStation 2. Sin embargo, en el último tiempo, la PS3 ha empezado también a ser disfrutada desde otros dispositivos.

Incluso, recientemente se reveló un emulador que le permite hacerlo desde su teléfono celular, bajo el nombre de ‘aPS3e’. Esta aplicación se encuentra en la Play Store y puede ser descargada desde su dispositivo.

Este emulador le permitirá disfrutar de varios videojuegos que marcaron época, sin necesidad de tener una PlayStation 3, siguiendo estos pasos:

1- Descargar ‘aPS3e’

2- Descargar el ‘firmware de PS3’ en su PC en la página oficial de Sony, guardarlo en su celular e instalarlo desde las opciones del emulador.

3- Descargar la ISO o PKG del videojuego que desea emular

4- Pulsar ‘añadir juego’ y escoger la ISO/PKG descargada

Esto le permitirá disfrutar de sus videojuegos de manera gratis. Aunque, es importante tener en cuenta 2 consideraciones.

La primera de ella es verificar la seguridad del sitio web desde el cual descargue la ISO o PKG, para evitar un virus en su celular.

Y finalmente, se recomienda considerar las especificaciones de su celular, en especial en lo que respecta al espacio, porque esta emulación requiere varios archivos de gran peso.