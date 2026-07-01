Lista de máximos goleadores y asistentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 HOY: lideran franceses

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vive una gran cantidad de emociones en los últimos días. Esta competencia atraviesa el comienzo de su fase eliminatoria, con partidos imperdibles de dieciseisavos de final.

Grandes naciones han demostrado todo su potencial en la cancha, sobre todo con la presencia de figuras brillantes que han sido determinantes para lograr las clasificaciones.

Varios jugadores han demostrado su potencial, sobre todo con goles y asistencias destacadas que han quedado en la memoria de los hinchas.

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En caso de que quiera conocer quienes han sido las máximas figuras del torneo hasta ahora, aquí les tenemos la lista de los mayores goleadores y asistentes.

Máximos goleadores y asistentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta con una cantidad importante de emociones para los amantes del fútbol a nivel internacional.

Esta competencia ha presentado a varias selecciones que sueñan con llevarse el máximo trofeo en la historia del balompié.

Distintos jugadores han destacado, y han demostrado su capacidad de ser figuras resaltantes dentro de este icónico trofeo.

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Jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Lionel Messi o Erling Haaland han destado de forma notable. De hecho, ellos son los máximos anotadores de la competencia y aquí les tenemos la lista completa:

1- Kylian Mbappé (Francia) – 6 goles

2- Lionel Messi (Argentina) – 6 goles

3- Erling Haaland (Noruega) – 5 goles

4- Ousmane Dembélé (Francia) – 4 goles

5- Vinicius Junior (Brasil) – 4 goles

6- Deniz Undav (Alemania) – 3 goles

7- Johan Manzambi (Suiza) – 3 goles

8- Ismaïla Sarr (Senegal) – 3 goles

9- Cody Gakpo (Países Bajos) – 3 goles

10- Julián Quiñones (México) – 3 goles

Por otro lado, los mayores asistentes del torneo son los siguientes:

1- Michael Olise (Francia) – 5 asistencias

2- Bruno Guimaraes (Brasil) – 4 asistencias

3- Alexander Isak (Suecia) – 3 asistencias

4- Brahim Díaz (Marruecos) – 2 asistencias

5- Breel Embolo (Suiza) – 2 asistencias

6- Deniz Undav – 2 asistencias

7- Julio Enciso (Paraguay) – 2 asistencias

8- Kylian Mbappé (Francia) – 2 asistencias

9- Mohamed Salah (Egipto) – 2 asistencias

Sin lugar a dudas, estas figuras son brillantes, por lo que se espera que los amantes del balompié puedan seguir con su calidad.